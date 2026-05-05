POGLEDAJTE ŠTO JE RADIO /

Pep Guardiola u očaju: Kamera ga snimila u trenucima najveće drame

Foto: Peter Byrne, PA Images/Alamy/Profimedia
U jednoj od najluđih utakmica sezone, Manchester City je na novom stadionu Evertona, Hill Dickinson, prosuo vodstvo i na kraju jedva spasio bod odigravši 3-3. Bio je to dvoboj koji je sažeo svu dramu i nepredvidivost engleskog nogometa, a u središtu svega našao se Pep Guardiola.
Pep Guardiola poznat je kao vrlo emotivan trener koji na poseban način doživljava pobjede i poraze. Njegov Manchester City u ponedjeljak navečer, doduše, nije izgubio na gostovanju kod Evertona, ali remi 3-3 u 35. kolu je ravan porazu, jer Građane udaljava od borbe za naslov s Arsenalom. Guardiola se, gledajući dramu na travnjaku stadiona Hill Dickinson, primao za glavu. Bio je u očaju jer je znao kako City gubi korak u borbi za naslov prvaka Engleske. 

City sada zaostaje pet bodova za Arsenalom, iako ima utakmicu manje, a do kraja sezone u Premier ligi je još tri kola. Arsenal je iskoristio njihov posrtaj i sad drži kontrolu nad borbom za naslov. Ima i nešto lakši raspored do kraja, ali bi u njihovom slučaju puno toga mogla odrediti uzvratna utakmica polufinala Lige prvaka.

5.5.2026.
7:22
Silvijo Maksan
Peter Byrne, PA Images/Alamy/Profimedia
Pep Guardiola | Manchester City | Everton | Premier Liga
