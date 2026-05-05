Pep Guardiola u očaju: Kamera ga snimila u trenucima najveće drame

Pep Guardiola poznat je kao vrlo emotivan trener koji na poseban način doživljava pobjede i poraze. Njegov Manchester City u ponedjeljak navečer, doduše, nije izgubio na gostovanju kod Evertona, ali remi 3-3 u 35. kolu je ravan porazu, jer Građane udaljava od borbe za naslov s Arsenalom. Guardiola se, gledajući dramu na travnjaku stadiona Hill Dickinson, primao za glavu. Bio je u očaju jer je znao kako City gubi korak u borbi za naslov prvaka Engleske.

City sada zaostaje pet bodova za Arsenalom, iako ima utakmicu manje, a do kraja sezone u Premier ligi je još tri kola. Arsenal je iskoristio njihov posrtaj i sad drži kontrolu nad borbom za naslov. Ima i nešto lakši raspored do kraja, ali bi u njihovom slučaju puno toga mogla odrediti uzvratna utakmica polufinala Lige prvaka.

Pogledajte galeriju.

POGLEDAJTE VIDEO: Mnogi u hrvatskom nogometu ne vole o ovom pričati: 'Neke je greške stvarno teško objasniti'