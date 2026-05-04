Mogu li Kovačić i Gvardiol ipak uhvatiti Arsenal i osvojiti naslov? Evo rasporeda do kraja prvenstva

Manchester City je dugo lovio Arsenal i onda kada je uspio stići do situacije u kojoj sam odlučuje o tome hoće li osvojiti naslov prvaka, napravio kiks.

Popularni 'građani' su na gostovanju kod Evertona odigrali 3:3 i sada je Arsenal taj koji sam odlučuje o tome hoće li postati prvak.

City je dominirao prvim poluvremenom, ali je do vodstva stigao tek u 43. minuti preciznim udarcem Dokua (43).

No, u samo 13 minuta, od 68. do 81. Everton je postigao tri gola i to ponajviše zbog grešaka gostujuće obrane, dvostruki strijelac bio je Barry (68, 81), a jedan je gol postigao stoper O'Brien (73). City je do kraja susreta uspio spasiti bod, prvo je Kovačić sjajnom okomitom loptom proigrao Haalanda (83) za smanjenje na 3-2, da bi Doku (90+7) u zadnjim sekundama susreta još jednim prekrasnim udarcem postavio konačnih 3-3.

Mateo Kovačić je u igru za City ušao u 75. minuti, dok Joško Gvardiol nije konkurirao za nastup zbog ozljede.

Drugi City sada ima 71 bod, šest manje uz utakmicu manje od vodećeg Arsenala, a Topnici do kraja imaju nešto 'lakši' raspored, ali bi u njihovom slučaju puno toga mogla odrediti uzvratna utakmica polufinala Lige prvaka.

Topnici kod Čekićara

Sutra ih dakle čeka okršaj na Emiratesu, a onda u nedjelju gostovanje kod West Hama koji se pak grčevito bori za ostanak u ligi. Ta utakmica će biti najveći pokazatelj može li Arsenal do naslova jer ih u zadnja dva kola čeka prvo doma Burnley koji je već ispao te u zadnjem kolu gostovanje kod Crystal Palacea.

Raspored Arsenala do kraja:

36. kolo: West Ham - Arsenal (10. svibnja)

37. kolo: Arsenal - Burnley (18. svibnja)

38. kolo: Crystal Palace - Arsenal (24. svibnja)

City pak apsolutno mora riješiti dvije sljedeće domaće utakmice nakon kojih ga čeka finale FA Kupa protiv Chelseaja. U zadnja dva kola prvo gostuje kod Bournemoutha pa na kraju igra doma protiv Aston Ville. Hoće li na kraju i slaviti naslov pred svojim navijačima, ostaje da vidimo.

Raspored Cityja do kraja:

36. kolo: Manchester City - Brentford (9. svibnja)

31. kolo (zaostala utakmica): Manchester City - Crystal Palace (13. svibnja)

37. kolo: Bournemouth - Manchester City (19. svibnja)

38. kolo: Manchester City - Aston Villa (24. svibnja)

