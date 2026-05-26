Amerikanci napali Iran: 'Bilo je u samoobrani, štitili smo naše trupe'

Vojska Sjedinjenih Država u ponedjeljak je objavila da je izvela napade na jug Irana, ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali postaviti mine, unatoč primirju između dviju zemalja. Središnje američko zapovjedništvo (CENTCOM) u priopćenju je poručilo da su napadi poduzeti u "samoobrani" i da im je cilj bio "zaštititi naše trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage".

Glasnogovornik CENTCOM-a rekao je da američka vojska "nastavlja braniti naše snage uz suzdržanost tijekom primirja koje je u tijeku". Udari su izvedeni u trenutku kad je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej rekao da je postignut određeni napredak u pregovorima sa SAD-om, ali da dogovor o okončanju sukoba "ne slijedi nužno vrlo skoro".

Iran tek treba odgovoriti na najnovije američke napade. Nije jasno kakav će utjecaj napadi imati na potencijalni mirovni sporazum između SAD-a i Irana.

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Rubio traži otvaranje Hormuškog tjesnaca

7.25 - Američki državni tajnik Marco Rubio inzistirao je na tome da se Hormuški tjesnac mora otvoriti "na ovaj ili onaj način".

Govoreći o napadima na lokacije u južnom Iranu, koje je američko Središnje zapovjedništvo nazvalo operacijom "samoobrane" usmjerenom na "raketna mjesta i iranske brodove koji pokušavaju postaviti mine", Rubio je rekao:

"Tjesnaci moraju biti otvoreni, bit će otvoreni na ovaj ili onaj način, moraju biti otvoreni."

Također je rekao da bi pregovarački jezik mirovnog sporazuma s Iranom mogao "potrajati nekoliko dana" nakon što su obje strane prethodno nagovijestile da su razgovori napredovali.

Tijekom vikenda, predsjednik Donald Trump sugerirao je da su strane blizu dogovora, ali je kasnije rekao da je pregovaračima dao upute da s njime "ne žure". Američki državni tajnik Marco Rubio također je rekao da bi se dogovor mogao postići u ponedjeljak.

No, u ponedjeljak je Bagej odgovorio: "Točno je da smo postigli zaključak o velikom dijelu pitanja o kojima se raspravlja... Ali reći da to znači da je potpisivanje sporazuma vrlo skoro - nitko tako nešto ne može tvrditi."

SAD i Izrael pokrenuli su široke napade na Iran 28. veljače, izazvavši sukob diljem Bliskog istoka. Iran je odgovorio napadom na Izrael i savezničke države SAD-a u Zaljevu te de facto zatvorio Hormuški tjesnac, što je dovelo do globalnog porasta cijena nafte.

Donald Trump najavio što će učiniti sa 400 kilograma iranskog obogaćenog uranija

4.39 - Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da će iranski obogaćeni uranij biti poslan u Sjedinjene Države na uništenje ili da će biti uništen negdje drugdje, dok se nastavljaju pregovori o okvirnom sporazumu za okončanje rata s Iranom.

Više o tome čitajte OVDJE.

Iranski predsjednik naredio ukidanje internetske blokade u zemlji

00.13 - Iranski predsjednik Masud Pezeškijan naredio je da se u zemlji obnovi pristup inozemnim internetskim stranicama, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija Fars. Reagirao je na odluku "posebne radne skupine" koja je prethodno glasala da se stanovništvu ponovno odobri pristup internetu.

Zasad nije objavljen konkretan datum ukidanja blokade. Sredinom svibnja iranski mediji izvijestili su o mogućem datumu 5. lipnja. Vlada gotovo u potpunosti blokira pristup svjetskom internetu od početka rata s SAD-om i Izraelom 28. veljače.

Otad se otprilike 90 milijuna Iranaca može koristiti samo takozvanim "nacionalnim internetom" na kojem se može pristupiti samo web stranicama koje je odobrila država. Zatvaranje je imalo velike ekonomske, ali i društvene posljedice. Više od milijun online trgovaca u zemlji teško je pogođeno, a njihovi prihodi ozbiljno su ograničeni blokadom.

Država službeno opravdava zatvaranje pozivajući se na sigurnosne probleme. Međutim, općenito se pretpostavlja da je vodstvo nastojalo spriječiti širenje izvješća i slikovnih i videozapisa na društvenim mrežama o stvarnom opsegu štete od rata.