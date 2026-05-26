Tomašević najavio novu ostavku, o Kostanjeviću i krađi: 'Nisam ga poznavao'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je osudio "ozbiljan slučaj korupcije" u aferi Hipodrom i naglasio da je Kosta Kostanjević, koji je dan ranije priznao krivnju, bio zaposlen u Ustanovi za upravljanje sportskim objektima prije nego što je on postao gradonačelnik, ali da ga nije poznavao prije dolaska na funkciju.

"Od kad sam iz medija saznao o slučaju Hipodrom, s njim nisam progovorio ni jednu riječ", kazao je Tomašević.

Istaknuo je kako Kostanjević nije bio niti jest član Možemo, kao i to da ga on nije izabrao već Upravo vijeće Ustanove.

"Činjenica je da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, nisam vidio ništa iz čega je proizlazilo da je on kriv i da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva, poput Beroša, Mikulića, Pavleka gdje su curili u javnost brojni transkripti, dokumenti i isplatne liste, ovdje to nije bio slučaj. No, svaki put kad me itko pitao za slučaj Hipodrom rekao sam da sve treba istražiti kako bi svi koji su odgovorni za krađu gradskog novca kazneno odgovarali, a novac se vratio gradu", dodao je zagrebački gradonačelnik.

Kostanjević priznao da je ukrao 450.000 eura

Najavio je da će se 450.000 eura, koje je Kostanjević nelegalno zaradio, odmah vratiti Ustanovi, dok se radi na parnici za vraćanje ostatka novca (oko 1,3 milijuna eura)

"USO ima novog ravnatelja i Upravno vijeće te očekujem od njih da sve raščiste kako bi normalno radili svoj posao", kazao je.

Bivši ravnatelj Hipodroma Kosta Kostanjević se u ponedjeljak nagodio s Uskokom u aferi Hipodrom te je nakon priznanja krivnje sporazumno osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora. Kostanjević mora platiti i 40.000 eura kazne te vratiti 450.000 eura koliko je, prema presudi, nezakonito pribavio u aferi Hipodrom.

Optužnica podignuta krajem 2025., kojom su uz Kostanjevića obuhvaćene još četiri osobe, tereti ga da je zaštitarskoj tvrtki Eurolex nezakonito platio 1,8 milijuna eura, pri čemu je 450.000 eura spremio u svoj džep.

RTL-ova novinarka Iva Vukšić podsjetila je Tomaševića da je u travnju prošle godine govorio kako ne vjeruje da je Kostanjević ukrao novac niti da postoji njegova kaznena odgovornost, te da je cilj da se stranku provuče kroz kaljužu i 2pokaže da smo svi isti".

"Tko nas je jučer napadao? HDZ. Oni pokušavaju progurati tu tezu da smo svi isti. Ne želim relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji najoštrije osuđujem", kazao je.

No, smatra da je "HDZ doslovno zadnja stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji".

Ostavka zbog izvida

Tomašević je obavijestio javnost da je u utorak ostavku upravi Zagrebačkog Holdinga podnio voditelj tvrtke Vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane s tvrtkom.

"Ispravno je postupio s ostavkom da ne bi bio teret firmi koja pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti Zagreba", rekao je Tomašević.

Dodao je da Blažević nije član niti jedne političke stranke.