Štefice, jesi li to ti? Zvijezda 'Života na vagi' pokazala kako danas izgleda, fanovi šokirani

Štefica Sever, jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica šeste sezone showa "Život na vagi", svojom je nevjerojatnom transformacijom inspirirala tisuće ljudi diljem Hrvatske. Njena priča o borbi s kilogramima postala je inspiracijama fanovima, no nedavnom objavom na Instagramu otišla je korak dalje. Hrabro je pokazala i onu stranu priče o mršavljenju o kojoj se rijetko govori - stvarnost života u tijelu koje je prošlo kroz veliku promjenu.

U objavi koja je privukla veliku pažnju, Štefica je podijelila usporednu fotografiju "nekad i sad". Na jednoj strani je prikazana na početku svog puta, dok na drugoj, snimljenoj u ogledalu, ponosno stoji gotovo 80 kilograma lakša. Ipak, fokus nije bio samo na impresivnoj brojci, već na iskrenoj poruci koja je pratila fotografiju.

"Nije sve tako savršeno kako vi svi mislite. Moja koža je dokaz da kad skineš jednu određenu kilažu, dobiješ nešto sasvim drugo", napisala je, otvoreno pokazujući višak kože na trbuhu kao posljedicu svog uspjeha.

Njen put, koji je započeo pred kamerama sa 157 kilograma, doveo ju je do današnjih 79. "Ali ipak to sam ja, jesam li se voljela prije sa 157 kilograma ili danas sa 79. Procijenite sami.'', napisala je.

A njena hrabrost naišla je na brojne pozitivne komentare. Ubrzo su se ispod objave zaredali komentari puni podrške i divljenja. "Bravo curo", poručila joj je voditeljica Marijana Batinić. Brojni pratitelji istaknuli su kako je upravo ta iskrenost čini pravom inspiracijom. "Sve su to tvoji ožiljci, tvoj znoj, krv i suze i samo se voli i voli", stoji u jednom od komentara.