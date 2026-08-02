Cure detalji razorne eksplozije na rođendanu Putinovog generala: Žena donijela 'dar'

Smrtonosna eksplozija koja je razorila elitni moskovski restoran i usmrtila petero ljudi navodno je bila usmjerena na zabavu zloglasnog generala povezanog s pokoljem u Buči. General-pukovnik Aleksandar Čajko slavio je rođendan s visokim vojnim časnicima, političarima i vodećim birokratima kada je eksplodirala improvizirana eksplozivna naprava.

Foto: Facebook/Stina Andreassen Silfversward/Screenshot

Državne vlasti navode da je napadačica bila žena koja je upotrijebila improviziranu eksplozivnu napravu te i sama poginula u eksploziji. Još se 21 osoba među prisutnima navodno nalazi u teškom stanju, a nekima su u eksploziji razneseni udovi, piše The Sun.

🇺🇦🇷🇺 #UPDATE | New footage has emerged from the scene. Reports indicate the main target of the Moscow blast was Colonel General Aleksandr Chaiko, Commander of Russia's Aerospace Forces. The explosion at his birthday party proves even top military brass are no longer safe in… pic.twitter.com/V4ZJNfznA2 — Burak Keskin (@Burak_Keskin85) August 1, 2026

Nepoznata žena stigla je na zabavu vrijednu 85.000 funti s "darom" za general-pukovnika, no osiguranje ju je zaustavilo. Bomba je vjerojatno bila namjenjena gostima koji su večerali na terasi restorana Balzi Rossi, no naprava je iznenada eksplodirala dok je osiguranje pregledavalo paket. Eksplozivna naprava, napunjena metalnim kuglicama, eksplodirala je snagom od jednog kilograma TNT-a, usmrtivši na mjestu časnika, ženu i jednog sudionika zabave.

Iza napada stoji Ukrajina?

Prema izvješćima, sumnja se da iza napada stoje ukrajinske tajne službe. Čajko, odlikovani heroj Rusije koji je prošlog tjedna navršio 55 godina, zapovijedao je ruskim snagama na kijevskoj bojišnici tijekom masakra u Buči. Njegove su postrojbe počinile barbarska masovna silovanja i mučenja, što se smatra jednim od najtežih ruskih zločina u tom sukobu.

Oko 450 Ukrajinaca masakrirano je u stravičnom napadu u Buči, nedaleko od Kijeva, tijekom početne faze Putinove invazije 2022. godine. General, koji je sada zadužen za ruske nuklearne snage bazirane u zraku, navodno nije bio među poginulima ni ozlijeđenima.

Broj smrtno stradalih u nedjelju se popeo na pet nakon što su dvije ozlijeđene osobe preminule u bolnici, izvijestio je portal Baza. Najmanje još šest osoba nalazi se u teškom stanju.

Nije ni znala da će je žrtvovati?

Žena koja je nosila dar vjerojatno je iskorištena kao bombaš-samoubojica, a da toga nije bila svjesna, rekao je izvor za Kommersant. Policija i hitna pomoć žurno su stigle do nebodera iz staljinističkog razdoblja u kojem se nalazi restoran, smještenog na trgu Kudrinskaja u središtu Moskve.

"Ljudi su ležali na nosilima, a jedna je mlada žena bila u stanju histerije. Vidio sam muškarca čija je košulja bila poprskana krvlju", ispričao je svjedok. Zabilježeno je da se ispred restorana nalazilo mnoštvo automobila s crnim registarskim oznakama, kakve koriste ruske oružane snage i druge sigurnosne službe.

Jedno od luksuznih vozila bio je Maybach u vlasništvu ruskog zastupnika Zelimkana Mucojeva, a među gostima je bio i istaknuti Putinov lojalist te zamjenik ministra obrane Junus-Bek Jevkurov, koji je nedavno navršio 63 godine.

Isprva se sumnjalo da je eksploziju uzrokovalo curenje plina u kuhinji. Mjesto eksplozije je ograđeno dok stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava pregledavaju područje. Na mjesto događaja pristigli su i pripadnici sigurnosnih službi FSB-a.