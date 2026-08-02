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ESKPLOZIJA U RESTORANU /

Bombom htjeli likvidirati Putinovog generala na proslavi rođendana? Širi se nova snimka

Bombom htjeli likvidirati Putinovog generala na proslavi rođendana? Širi se nova snimka
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Foto: screenshot/x

Po medijskim izvješćima, restoran Balzi Rossi u središtu Moskve bio je rezerviran za privatne događaje

2.8.2026.
7:57
Hinadanas.hr
screenshot/x
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Eksploziju u restoranu u Moskvi u subotu navečer uzrokovala je eksplozivna naprava, prema službenim informacijama, javili su ruski mediji.

Prva nepotvrđena izvješća na društvenim mrežama sugerirala su da je riječ o curenju plina, ali istražitelji su zaključili da se radi o eksplozivnoj napravi, izvijestila je državna novinska agencija TASS, pozivajući se na Nacionalni antiteroristički odbor.

Tri osobe su poginule u eksploziji, a 21 je ozlijeđena. Zasad nije poznato je li motiv napada politički.

Tamo je general slavio rođendan? 

Žena je pokušala unijeti eksplozivnu napravu u restoran, ali ju je u tome spriječio zaštitar, izvijestio je TASS, pozivajući se na nalaze istražitelja. Oboje su poginuli u eksploziji, kao i gost restorana.

 

 

Po medijskim izvješćima, restoran Balzi Rossi u središtu Moskve bio je rezerviran za privatne događaje. U objavama na društvenim mrežama pisalo je da se restoranu održava svadba kao i rođendan generala ruskih oružanih snaga. 

Očevidac je za ruski neovisni medij Astra rekao da je u restoranu rođendan slavio jedan general, prenosi Ukrainska pravda. U blizini je navodno bilo parkirano više vozila s crnim registarskim pločicama koje obično koriste oružane snage i pojedine sigurnosne službe.

U blizini je također viđen i autobus Nacionalne garde, a novinar Oleg Kašin naveo je da postoji mogućnost da je proslava bila organizirana za general-pukovnika Aleksandra Čajka, vrhovnog zapovjednika ruskih Zračno-svemirskih snaga, koji je inače rođen 27. srpnja 1971. Ipak, Astra napominje kako ta informacija zasad nije neovisno potvrđena. 

Vlasti zasad nisu komentirale.

RusijaMoskvaEksplozijaRestoranženaGeneralVladimir Putin
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