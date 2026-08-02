Bombom htjeli likvidirati Putinovog generala na proslavi rođendana? Širi se nova snimka

Eksploziju u restoranu u Moskvi u subotu navečer uzrokovala je eksplozivna naprava, prema službenim informacijama, javili su ruski mediji.

Prva nepotvrđena izvješća na društvenim mrežama sugerirala su da je riječ o curenju plina, ali istražitelji su zaključili da se radi o eksplozivnoj napravi, izvijestila je državna novinska agencija TASS, pozivajući se na Nacionalni antiteroristički odbor.

Tri osobe su poginule u eksploziji, a 21 je ozlijeđena. Zasad nije poznato je li motiv napada politički.

Tamo je general slavio rođendan?

Žena je pokušala unijeti eksplozivnu napravu u restoran, ali ju je u tome spriječio zaštitar, izvijestio je TASS, pozivajući se na nalaze istražitelja. Oboje su poginuli u eksploziji, kao i gost restorana.

🇺🇦🇷🇺 #UPDATE | New footage has emerged from the scene. Reports indicate the main target of the Moscow blast was Colonel General Aleksandr Chaiko, Commander of Russia's Aerospace Forces. The explosion at his birthday party proves even top military brass are no longer safe in… pic.twitter.com/V4ZJNfznA2 — Burak Keskin (@Burak_Keskin85) August 1, 2026

Po medijskim izvješćima, restoran Balzi Rossi u središtu Moskve bio je rezerviran za privatne događaje. U objavama na društvenim mrežama pisalo je da se restoranu održava svadba kao i rođendan generala ruskih oružanih snaga.

Očevidac je za ruski neovisni medij Astra rekao da je u restoranu rođendan slavio jedan general, prenosi Ukrainska pravda. U blizini je navodno bilo parkirano više vozila s crnim registarskim pločicama koje obično koriste oružane snage i pojedine sigurnosne službe.

U blizini je također viđen i autobus Nacionalne garde, a novinar Oleg Kašin naveo je da postoji mogućnost da je proslava bila organizirana za general-pukovnika Aleksandra Čajka, vrhovnog zapovjednika ruskih Zračno-svemirskih snaga, koji je inače rođen 27. srpnja 1971. Ipak, Astra napominje kako ta informacija zasad nije neovisno potvrđena.

Vlasti zasad nisu komentirale.