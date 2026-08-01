Eksplozija kod restorana u centru Moskve, ima mrtvih: Pojavila se jeziva snimka
Na mjesto događaja upućeni su policija, vatrogasci i hitne službe, a vlasti su priopćile da uzrok eksplozije zasad nije poznat te da se istražuju sve okolnosti
Najmanje troje ljudi poginulo je u subotu navečer u Moskvi u eksploziji u blizini jednog restorana izvijestila je ruska policija, a prenio portal Al Jazeera.
U priopćenju objavljenom na ruskoj društvenoj mreži Max Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da se eksplozija dogodila oko 20.10 sati po lokalnom vremenu u blizini zgrade broj 1 na Kudrinskom trgu.
There's been an explosion in Balzi Rossi restaurant in Moscow.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 1, 2026
According to Russian Telegram channels, the restaurant was closed for an event today. It could have been closed for a Russian general's birthday celebration.
Russian media report that a lot of vehicles with black… pic.twitter.com/wkyNWNMKGt
Moskovska policija priopćila je državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti da su u eksploziji poginule tri osobe, dok je 15 ozlijeđeno, pri čemu su ozljede različite težine. Ozlijeđenima se pruža liječnička pomoć.
Traje istraga
Na mjesto događaja upućeni su policija, vatrogasci i hitne službe, a vlasti su priopćile da uzrok eksplozije zasad nije poznat te da se istražuju sve okolnosti.
Na društvenim mrežama pojavila se eksplicitna snimka koju nećemo objaviti, a na kojoj se čuje kako ljudi vrište u panici dok odzvanjaju sirene.
Ruski mediji izvijestili su da je promet u blizini trga privremeno obustavljen te da su ulazi u postaju podzemne željeznice Barrikadnaja zatvoreni.