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Eksplozija kod restorana u centru Moskve, ima mrtvih: Pojavila se jeziva snimka

Eksplozija kod restorana u centru Moskve, ima mrtvih: Pojavila se jeziva snimka
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Foto: screenshot/x

Na mjesto događaja upućeni su policija, vatrogasci i hitne službe, a vlasti su priopćile da uzrok eksplozije zasad nije poznat te da se istražuju sve okolnosti

1.8.2026.
21:10
danas.hr
screenshot/x
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Najmanje troje ljudi poginulo je u subotu navečer u Moskvi u eksploziji u blizini jednog restorana izvijestila je ruska policija, a prenio portal Al Jazeera

U priopćenju objavljenom na ruskoj društvenoj mreži Max Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da se eksplozija dogodila oko 20.10 sati po lokalnom vremenu u blizini zgrade broj 1 na Kudrinskom trgu.

 

 

Moskovska policija priopćila je državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti da su u eksploziji poginule tri osobe, dok je 15 ozlijeđeno, pri čemu su ozljede različite težine. Ozlijeđenima se pruža liječnička pomoć.

Traje istraga 

Na mjesto događaja upućeni su policija, vatrogasci i hitne službe, a vlasti su priopćile da uzrok eksplozije zasad nije poznat te da se istražuju sve okolnosti. 

Na društvenim mrežama pojavila se eksplicitna snimka koju nećemo objaviti, a na kojoj se čuje kako ljudi vrište u panici dok odzvanjaju sirene. 

Ruski mediji izvijestili su da je promet u blizini trga privremeno obustavljen te da su ulazi u postaju podzemne željeznice Barrikadnaja zatvoreni. 

MoskvaRusijaEksplozija
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