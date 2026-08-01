Eksplozija kod restorana u centru Moskve, ima mrtvih: Pojavila se jeziva snimka

Najmanje troje ljudi poginulo je u subotu navečer u Moskvi u eksploziji u blizini jednog restorana izvijestila je ruska policija, a prenio portal Al Jazeera.

U priopćenju objavljenom na ruskoj društvenoj mreži Max Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da se eksplozija dogodila oko 20.10 sati po lokalnom vremenu u blizini zgrade broj 1 na Kudrinskom trgu.

There's been an explosion in Balzi Rossi restaurant in Moscow.



According to Russian Telegram channels, the restaurant was closed for an event today. It could have been closed for a Russian general's birthday celebration.

Russian media report that a lot of vehicles with black… pic.twitter.com/wkyNWNMKGt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 1, 2026

Moskovska policija priopćila je državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti da su u eksploziji poginule tri osobe, dok je 15 ozlijeđeno, pri čemu su ozljede različite težine. Ozlijeđenima se pruža liječnička pomoć.

Traje istraga

Na mjesto događaja upućeni su policija, vatrogasci i hitne službe, a vlasti su priopćile da uzrok eksplozije zasad nije poznat te da se istražuju sve okolnosti.

Na društvenim mrežama pojavila se eksplicitna snimka koju nećemo objaviti, a na kojoj se čuje kako ljudi vrište u panici dok odzvanjaju sirene.

Ruski mediji izvijestili su da je promet u blizini trga privremeno obustavljen te da su ulazi u postaju podzemne željeznice Barrikadnaja zatvoreni.