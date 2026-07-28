Masovni napad na Moskvu: Pogođena tvornica čelika, oštećene stambene zgrade i kuće

Gradonačelnik Moskve u utorak je objavio da je ruska prijestolnica bila meta napada više od 390 ukrajinskih dronova, a guverner regije kazao je da su u napadima oštećeni i stambeni objekti.

"Više od 390 dronova krenulo je prema moskovskoj regiji", no "većina je neutralizirana znatno prije nego što su stigli do grada", napisao je Sergej Sobjanin na aplikaciji Telegram, precizirajući da je "81 neprijateljski dron uništen na prilazu Moskvi".

The Moscow-area Russian logistics warehouse hit by a Ukrainian attack drone this morning has been consumed by fire. pic.twitter.com/QH6HUUJaIW — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 28, 2026

Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov na istoj aplikaciji pisao je o oštećenju jedne stambene zgrade i više kuća, navodeći da zasad nema podataka o žrtvama.

Foto: east2west news/WillWest News/Profimedia

Foto: east2west news/WillWest News/Profimedia

Neutralizirano 356 dronova

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je pak da je iznad petnaestak regija, uključujući moskovsku, neutralizirano 356 ukrajinskih dronova u razdoblju od trinaest sati, od ponedjeljka navečer do utorka ujutro.

Razlika u navedenom broju bespilotnih letjelica nije pojašnjena, piše France Presse.

☕️ Good morning, Russia!



The Moscow region was hit by its largest attack yet this morning. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that more than 390 drones were heading toward the region.



The video shows an apartment building in the city of Chekhov. Several apartments were gutted by… pic.twitter.com/08HhxWTlNJ — NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2026

Ukrajinski mediji, pozivajući se na vojne blogere, pišu kako je u napadima navodno pogođena tvornica čelika Hidrostalkonstrukcija u Čehovu u moskovskoj regiji.

Kyiv Independent piše da je pogođeno i skladište u Koledinu, mjestu 20 kilometara južno od Moskve, a da je ranije u noći pogođena i trafostanica u Feodoziji, gradiću na okupiranom Krimu.