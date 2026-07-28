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META UKRAJINSKIH DRONOVA /

Masovni napad na Moskvu: Pogođena tvornica čelika, oštećene stambene zgrade i kuće

Masovni napad na Moskvu: Pogođena tvornica čelika, oštećene stambene zgrade i kuće
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Foto: Ilustracija Profimedia

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je pak da je iznad petnaestak regija, uključujući moskovsku, neutralizirano 356 ukrajinskih dronova

28.7.2026.
10:43
Hina
Ilustracija Profimedia
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Gradonačelnik Moskve u utorak je objavio da je ruska prijestolnica bila meta napada više od 390 ukrajinskih dronova, a guverner regije kazao je da su u napadima oštećeni i stambeni objekti.

"Više od 390 dronova krenulo je prema moskovskoj regiji", no "većina je neutralizirana znatno prije nego što su stigli do grada", napisao je Sergej Sobjanin na aplikaciji Telegram, precizirajući da je "81 neprijateljski dron uništen na prilazu Moskvi".

Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov na istoj aplikaciji pisao je o oštećenju jedne stambene zgrade i više kuća, navodeći da zasad nema podataka o žrtvama.

Masovni napad na Moskvu: Pogođena tvornica čelika, oštećene stambene zgrade i kuće
Foto: east2west news/WillWest News/Profimedia
Masovni napad na Moskvu: Pogođena tvornica čelika, oštećene stambene zgrade i kuće
Foto: east2west news/WillWest News/Profimedia

Neutralizirano 356 dronova

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je pak da je iznad petnaestak regija, uključujući moskovsku, neutralizirano 356 ukrajinskih dronova u razdoblju od trinaest sati, od ponedjeljka navečer do utorka ujutro.

Razlika u navedenom broju bespilotnih letjelica nije pojašnjena, piše France Presse. 

Ukrajinski mediji, pozivajući se na vojne blogere, pišu kako je u napadima navodno pogođena tvornica čelika Hidrostalkonstrukcija u Čehovu u moskovskoj regiji. 

Kyiv Independent piše da je pogođeno i skladište u Koledinu, mjestu 20 kilometara južno od Moskve, a da je ranije u noći pogođena i trafostanica u Feodoziji, gradiću na okupiranom Krimu.

MoskvaDronovi
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