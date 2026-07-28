Šokantno otkriće u obiteljskoj kući: U kartonskim kutijama pronađena tijela pet beba

Tijela pet beba pronađena su u kući jednog para u francuskom gradu Orange u departmanu Vaucluse.

Prema prvim informacijama, policija je u domu para pronašla ostatke novorođenčadi, i to nakon što je žena u ponedjeljak rodila zdravu bebu. Istražitelji su tijela pronašli u kartonskim kutijama, navodi izvor blizak istrazi.

Prema pisanju francuskog lista Le Parisien, 31-godišnja žena rođena 1994. godine u ponedjeljak navečer rodila je svoje treće dijete.

Njezin suprug nije bio kod kuće u trenutku kada je žena otišla u bolnicu. Nakon nesuglasica u vezi sadržaja nekoliko kutija koje su se nalazile u njihovom domu, odlučio ih je pregledati. Tada je navodno pronašao tijelo u raspadanju.

Suprug tijelo odnio u bolnicu

Muškarac je pronađeno tijelo odnio u bolnicu, koja je potom o svemu obavijestila pravosudna tijela.

Policija je nakon toga preuzela slučaj i obavila pretragu obiteljske kuće. Tijekom pretrage pronašli su fetuse spremljene u plastičnim vrećama, koje su se nalazile unutar kutija.

Par već ima dvoje djece, u dobi od osam i 12 godina.

Žena se i dalje nalazi u bolnici te zasad nije privedena niti je nad njom određeno policijsko zadržavanje. Tužiteljstvo u Carpentrasu zasad se nije oglasilo o slučaju.

Istraga bi trebala utvrditi okolnosti smrti djece.