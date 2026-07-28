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SUMNJIVO SU SE PONAŠALI /

U Tisnom 'pali' Britanac i Nizozemac: Policija pronašla kokain, ketamin, MDMA, hašiš

U Tisnom 'pali' Britanac i Nizozemac: Policija pronašla kokain, ketamin, MDMA, hašiš
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Obojica su završila u pritvoru, a protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku

28.7.2026.
10:59
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Policija je provela istragu nad 6-godišnjim Nizozemcem i 38-godišnjim državljaninom Velike Britanije osumnjičenima za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama

U nedjelju popodne na parkingu u Tisnom policija je uočila automobil daruvarskih tablica u kojem su se nalazile dvije osobe sumnjivog ponašanja, javlja Policijska uprava šibensko-kninska.

Prilikom postupanja kod 36-godišnjeg muškarca, koji je sjedio na suvozačkom mjestu, pronađeno je šest tableta MDMA-e, dva paketića s ukupno 1,2 grama kokaina te jedan paketić s 0,6 grama ketamina. Obojica su odmah uhićena i privedena na kriminalističko istraživanje.

Naknadno je utvrđeno da dvojac boravi u mobilnoj kućici na području Pirovca. Pretragom kućice pronađena je veća količina različitih vrsta droge i pribora za preprodaju.

Zaplijenjeno je 12 vrećica s ukupno šest grama kokaina, četiri vrećice s ukupno 15,8 grama ketamina, tri vrećice s ukupno 80 tableta MDMA-e, 2,8 grama MDMA-a u kristalima, dva paketića s ukupno 1,2 grama hašiša, digitalnu vagu za precizno mjerenje te veću svotu novca.

Obojica su završila u pritvoru, a protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

PolicijaDrogaTisnoPirovac
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