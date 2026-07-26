Mladi Albanac pao kod Pirovca: Policajcima je bio sumnjiv, kad su mu zavirili u auto bilo je jasno zašto
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku
Šibensko-kninska policija uhitila je mladića (19) iz Albanije u čijem su automobilu pronašli više desetaka paketića droge i tableta MDMA.
Policija je u petak navečer na odmorištu na državnoj cesti D8 kod Pirovca uočila sumnjivi parkirani automobil daruvarskih tablica. Pored njega se nalazio mladić koji se policajcima učinio sumnjivim.
Odlučili su pretražiti vozilo, u kojem su pronašli i zaplijenili:
- devedeset i dvije pvc vrećice ispunjene kokainom ukupne bruto težine 71,4 grama,
- trideset i devet pvc vrećica ispunjenih drogom MDMA u kristalu ukupne bruto težine 31,2 grama,
- šezdeset komada tableta droge MDMA i novac.
Mladić je osumnjičen za kazneno djelo Neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.