Mladi Albanac pao kod Pirovca: Policajcima je bio sumnjiv, kad su mu zavirili u auto bilo je jasno zašto

Šibensko-kninska policija uhitila je mladića (19) iz Albanije u čijem su automobilu pronašli više desetaka paketića droge i tableta MDMA.

Policija je u petak navečer na odmorištu na državnoj cesti D8 kod Pirovca uočila sumnjivi parkirani automobil daruvarskih tablica. Pored njega se nalazio mladić koji se policajcima učinio sumnjivim.

Odlučili su pretražiti vozilo, u kojem su pronašli i zaplijenili:

devedeset i dvije pvc vrećice ispunjene kokainom ukupne bruto težine 71,4 grama,

trideset i devet pvc vrećica ispunjenih drogom MDMA u kristalu ukupne bruto težine 31,2 grama,

šezdeset komada tableta droge MDMA i novac.

Mladić je osumnjičen za kazneno djelo Neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.