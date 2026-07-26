Narkobande švercaju drogu za Jadran! S 'Tuđmana' nam otkrili kad vam carina smije otvarati pakete

Zagrebačka policija zaplijenila je gotovo 15 kilograma marihuane koju je u Hrvatsku pokušala unijeti 32-godišnja državljanka Španjolske iz Barcelone. Žena je zaustavljena po dolasku u Zagreb tijekom nasumične policijske kontrole, čime je spriječena daljnja preprodaja droge.

Voditelj Službe kriminaliteta droga Policijske uprave zagrebačke Ante Poljak rekao je kako krijumčari stalno mijenjaju način prikrivanja droge.

"Svaki put je modus operandi drugačiji. U ovom konkretnom slučaju navedena droga bila je pakirana u dva paketa, a svaki je dodatno bio zatvoren u još tri vakuumske vrećice kako bi se prikrio miris", rekao je Poljak.

S obzirom na to da je marihuana doputovala iz Španjolske, pretpostavlja se da je prtljaga prošla standardni sigurnosni pregled u zračnoj luci. Automatski rendgenski sustavi prvenstveno otkrivaju eksploziv, metalne predmete i veće količine tekućine, zbog čega sumnjiva prtljaga nije izdvojena za detaljniji pregled.

Marihuana pronađena i u paketima instant tjestenine iz Tajlanda

Prije deset dana carinski službenici na poštanskom dijelu Zračne luke Zagreb otkrili su još jedan pokušaj krijumčarenja marihuane. Sumnjive pošiljke instant tjestenine stigle su iz Tajlanda, a naručila ih je 59-godišnja državljanka Filipina koja u Hrvatskoj vodi trgovinu.

Uhićena je nakon što je došla preuzeti paket u pošti.

Voditelj smjene Graničnog carinskog ureda Zračna luka i Pošta Krešo Hršak objasnio je kako je pošiljka izdvojena tijekom redovne kontrole.

"Kolegica koja je radila pregled ustanovila je da sadržaj svih paketa nije identičan, nakon čega se pristupilo fizičkom pregledu. Utvrđeno je da od ukupno 164 paketića instant tjestenine njih 72 sadrži i vakuumirane vrećice s biljnim materijalom nalik na marihuanu", rekao je Hršak.

Daljnjim testiranjem potvrđeno je da je riječ o marihuani.

Carinski službenici navode kako posebnu pozornost posvećuju paketima koji dolaze iz egzotičnih zemalja,aka pošiljka može otvoriti kada postoji opravdana sumnja.

"Svaka smjena ima analitičare, a postoji i nacionalna analiza rizika prema kojoj se određene pošiljke izdvajaju za dokumentarni i fizički pregled. Također imamo bazu podataka osoba koje su sumnjive", rekao je Hršak.

Poseban nadzor pošiljki iz egzotičnih zemalja

Carinski službenici navode kako posebnu pozornost posvećuju paketima koji dolaze iz egzotičnih zemalja, a posljednjih mjeseci sve češće bilježe sumnjive pošiljke iz Tajlanda.

Slučajevi iz Španjolske i Tajlanda, poručuju policija i carina, nisu iznimka. Na mjesečnoj razini bilježe više pokušaja krijumčarenja droge, bilo preko zračnog prometa ili međunarodnih poštanskih pošiljaka.

I 32-godišnja državljanka Španjolske i 59-godišnja državljanka Filipina završile su u istražnom zatvoru u Remetincu.