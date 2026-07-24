Božinović upozorio na rast ovisnosti među mladima: 'Rezultati i dalje izostaju'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u petak je rekao da borba protiv ovisnosti zahtijeva koordinaciju svih nadležnih institucija i zahtijeva konkretne mjere jer rezultati i dalje izostaju te naglasio važnost prevencije i rada s djecom i mladima.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predsjedao je u petak prvom sjednicom Povjerenstva za ovisnosti i ponašajne ovisnosti, osnovanog Odlukom Vlade od 9. srpnja 2026. godine.

Ministar je istaknuo kako podaci i trendovi pokazuju da je borba protiv ovisnosti jedan od najsloženijih društvenih izazova današnjice, koji zahtijeva koordinirano djelovanje svih nadležnih institucija.

'Rezultati i dalje izostaju'

"Svi nešto poduzimaju, ali rezultati i dalje izostaju", rekao je Božinović i poručio da upravo iz tog razloga Povjerenstvo mora zajednički pronaći konkretna rješenja koja će dati dugoročne rezultate.

Naglasio je i važnost prevencije i rada s djecom i mladima.

"Ako propustimo najraniju dob, kasnije uglavnom provodimo samo sanaciju posljedica", rekao je ministar.

Naglasio je kako Povjerenstvo ne smije ostati samo forum za razmjenu informacija, već mjesto na kojem će se definirati konkretne mjere koje će biti moguće provesti kroz zakonske izmjene, podzakonske akte i međuresornu suradnju.

Porast ovisnosti među mladima

Tijekom rasprave članovi Povjerenstva istaknuli su kako Hrvatska ne odskače od europskih i svjetskih trendova u području ovisnosti, a poseban izazov predstavljaju porast uporabe stimulativnih droga te sve izraženiji problemi povezani s ponašajnim ovisnostima, osobito ovisnosti o igrama na sreću. Predstavnici zdravstvenih institucija pritom su posebno istaknuli i probleme ovisnosti o legalnim supstancama (alkohol i duhanski proizvodi), pri čemu je uočen zabrinjavajući trend porasta konzumacije alkohola, duhanskih proizvoda i droga među učeničkom populacijom.

Što se tiče droga, Hrvatska zbog svog geografskog položaja i dalje predstavlja važnu tranzitnu zemlju na međunarodnim krijumčarskim rutama, što potvrđuje i porast broja zapljena droga tijekom posljednjih godina, pa je tako samo tijekom prošle godine MUP evidentirao 11.927 zapljena droga.

Takvi trendovi prate i kriminalitet povezan sa zlouporabom droga, pa je tijekom 2025. godine zabilježeno gotovo 2900 kaznenih djela i više od 8900 prekršaja iz tog područja, a prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, zbog uporabe droga liječilo se 5565 osoba.

Na sastanku je posebno naglašena važnost sustavne prevencije, razvoja preventivnih programa utemeljenih na znanstvenim dokazima te prilagodbe komunikacije s mladima kroz digitalne platforme i kanale koje svakodnevno koriste.