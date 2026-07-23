Uskoro nova sjednica Vlade: Pratite uvodno obraćanje premijera Plenkovića

Na dnevnom redu sjednice Vlade su izmjene Zakona o protuminskom djelovanju, kojima se sva prava djelatnika koji su radili na razminiranju i članova njihovih obitelji usklađuju sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Usklađenje se odnosi na izračun osobne invalidnine, ortopedskih dodataka, doplataka za njegu i pomoć druge osobe, a nova osnovica za 2026. godinu bit će 540 eura.

Potpora mladim obiteljima u ruralnim područjima

Vlada će donijeti i program potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za 2026. godinu, za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekta za stanovanje u jedinicama lokalne samouprave s manje od 6000 stanovnika.

Među točkama je i zaključak o prihvaćanju Sporazuma o danima godišnjeg odmora.

Donijet će se i niz odluka, među kojima o osiguranju zaliha plina za ogrjevnu sezonu 2026./2027., kao i osnivanju Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Vlada će donijeti i odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih te obveznih udžbenika za učenike srednjih škola, sufinanciranju troškova prehrane osnovnoškolaca te javnog prijevoza srednjoškolaca.

Potpore Hrvatima izvan Hrvatske

Raspodijelit će se sredstva za financiranje projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2026. godinu, a nastavit će se i potpora projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan RH.

Na sjednici Vlade bit će usvojen i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine, a među izvješćima su i ona o provedbi akcijskih planova zaštite i promicanja ljudskih prava te o suzbijanju diskriminacije za 2025. godinu.

Izjava predsjednika Vlade Andreja Plenkovića očekuje se uskoro...