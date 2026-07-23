FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA DNEVNOM REDU /

Uskoro nova sjednica Vlade: Pratite uvodno obraćanje premijera Plenkovića

Na sjednici Vlade bit će usvojen i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine

23.7.2026.
9:34
Hinadanas.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Na dnevnom redu sjednice Vlade su izmjene Zakona o protuminskom djelovanju, kojima se sva prava djelatnika koji su radili na razminiranju i članova njihovih obitelji usklađuju sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Usklađenje se odnosi na izračun osobne invalidnine, ortopedskih dodataka, doplataka za njegu i pomoć druge osobe, a nova osnovica za 2026. godinu bit će 540 eura.

Potpora mladim obiteljima u ruralnim područjima

Vlada će donijeti i program potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za 2026. godinu, za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekta za stanovanje u jedinicama lokalne samouprave s manje od 6000 stanovnika.

Među točkama je i zaključak o prihvaćanju Sporazuma o danima godišnjeg odmora.

Donijet će se i niz odluka, među kojima o osiguranju zaliha plina za ogrjevnu sezonu 2026./2027., kao i osnivanju Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Vlada će donijeti i odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih te obveznih udžbenika za učenike srednjih škola, sufinanciranju troškova prehrane osnovnoškolaca te javnog prijevoza srednjoškolaca.

Potpore Hrvatima izvan Hrvatske

Raspodijelit će se sredstva za financiranje projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2026. godinu, a nastavit će se i potpora projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan RH.

Na sjednici Vlade bit će usvojen i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine, a među izvješćima su i ona o provedbi akcijskih planova zaštite i promicanja ljudskih prava te o suzbijanju diskriminacije za 2025. godinu.

Izjava predsjednika Vlade Andreja Plenkovića očekuje se uskoro...

VladaSjednica Vlade RhZalihe PlinaHrvati U BihMlade ObiteljiFinanciranjeAndrej Plenković
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike