EU strategija turizma: Manje pritiska na top destinacije, više prilika za manje regije

Uoči usvajanja predstojeće strategije EU-a za održivi turizam, zastupnici su u utorak predstavili svoje prijedloge (439 glasova za, 42 protiv i 129 suzdržanih) za uravnotežen model upravljanja turizmom. Pozvali su na poboljšanu prometnu povezanost, promišljenu upotrebu kulture i lokalnu izvrsnost kao put prema održivom regionalnom blagostanju.

Budući da 80 % putnika posjećuje samo 10 % svjetskih odredišta, zastupnici predlažu smanjenje pritiska na mjesta s prekomjernim turizmom pronalaženjem načina da se posjetitelji preusmjere na manje poznate, nove ili udaljene destinacije, kao što su ruralne sredine, planine ili udaljene regije. Gastronomija, vino, pivo, baština, biciklistička i regenerativna turistička iskustva mogu stvoriti nove mogućnosti za nova područja, produžiti putovanja izvan vrhunca sezone i generirati dodatne prihode, dodaju.

Kako bi europski turizam postao održiviji, zastupnici predlažu poboljšanje prometnih veza i pozivaju Komisiju da utvrdi poseban mehanizam potpore za jačanje zračnih, morskih i kopnenih veza i pristupa novim odredištima. Druge mjere koje zastupnici preporučuju uključuju ciljanu potporu za infrastrukturu za leasing i punjenje električnih vozila, više prekograničnih noćnih vlakova i brzo uvođenje neometanog integriranog sustava izdavanja karata kako bi se obuhvatile željezničke, zračne i pomorske usluge.

Pravilno financiranje

Kako bi Europa zadržala status vodećeg svjetskog odredišta, potrebni su jasni mehanizmi financiranja, navodi se u rezoluciji. Zastupnici izražavaju žaljenje zbog toga što se u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru još jednom izostavlja uključivanje posebnog programa EU-a i namjenske proračunske linije za turizam.

Nova pravila EU-a o kratkoročnom iznajmljivanju predstavljaju pozitivan korak prema učinkovitijem upravljanju odredištima, kažu zastupnici. Međutim, dodaju da je potrebno učiniti više kako bi se spriječio neregulirani rast i komercijalizacija kratkoročnog iznajmljivanja smještaja koji dovode do gubitka autentičnosti, lokalnih stambenih problema i raseljavanja stanovnika.

Zastupnici pozivaju na novi okvir EU-a za kratkoročno iznajmljivanje smještaja kojim bi se definirali standardi pružanja usluga, pojasnile kategorije iznajmljivača i omogućilo zemljama EU-a da ograniče broj noćenja posjetitelja ili uvedu sustave odobravanja ili sustave zoniranja.

Turističke iskaznice vještina i volontiranje

Kako bi se riješio problem nedostatka radne snage, poboljšali radni uvjeti i prevladale prepreke mobilnosti, zastupnici predlažu uvođenje iskaznice za vještine u turizmu kako bi se dokumentiralo akreditirano usavršavanje, sposobnosti, kvalifikacije i radno iskustvo u turističkom sektoru.

Zastupnici pohvaljuju ključnu ulogu profesionalnih kulturnih djelatnika, lokalnih organizacija i volontera kao čuvara europske kulturne baštine. Pozivaju Komisiju da predloži smjernice za poticanje i omogućivanje šireg sudjelovanja u kulturnom volontiranju.

Izvjestitelj Europskog parlamenta Daniel Attard (S&D, MT) izjavio je: "Pozdravljam snažnu potporu ovom mojem izvješću o prvoj europskoj strategiji održivog turizma. Strategija će pridonijeti ravnomjernijem širenju turizma među regijama, poboljšati povezanost, poduprijeti bolje radne uvjete, zaštititi okoliš, očuvati naš identitet i pozvati na pravedna pravila o kratkoročnom najmu diljem Europe."

