U Slavoniji debitira perspektivni borac dobro poznat osječkoj publici

Organizacija Fight Nation Championship (FNC) zaokružila je popis borbi za svoj 32. događaj, koji se 20. lipnja održava u Osijeku. Kao posljednji dodatak programu, publici je predstavljen uzbudljiv kikboksački okršaj.

U kavez pred domaćom publikom ulazi jedno od najperspektivnijih imena hrvatske scene, 25-godišnji Borna Bilandžić, koji će debitirati protiv Rumunja Emija Lupascua.

Iz borilačke obitelji u vrh sporta

Ime Borne Bilandžića dobro je poznato poznavateljima domaćeg kikboksa. Ovaj iznimno talentirani Osječanin dolazi iz sportske obitelji koja živi za borilačke vještine. Njegov otac, Tomislav Bilandžić, cijenjeni je trener koji vodi poznati osječki klub Sveti Duh, dok je Bornin tri godine mlađi brat Niko također uspješan i trofejan borac. Odrastanje u takvom okruženju stvorilo je temelje za disciplinu i radnu etiku koja ga danas krasi. Kao i sve borce proizašle iz kluba Sveti Duh, Bilandžića odlikuje vrhunska fizička sprema i tehnička potkovanost u svim segmentima borbe. Kontinuitet rada u snažnoj borilačkoj sredini rezultirao je mentalitetom pobjednika i stabilnošću u ringu koja ga je dovela do samog vrha. Svoju je predanost sportu nadogradio i formalnim obrazovanjem, kao prvostupnik kineziologije i student na Kineziološkom fakultetu u Osijeku.

Impresivan niz trofeja kao potvrda kvalitete

U petnaestak godina, koliko se bavi ovim sportom, Borna je izgradio karijeru ispunjenu uspjesima. Višestruki je državni prvak u nekoliko kikboksačkih disciplina, a njegova kvaliteta potvrđena je i na najvećim svjetskim pozornicama. Dva puta se okitio brončanom medaljom na Svjetskom prvenstvu (2021. i 2023. godine), a kolekciju je upotpunio i zlatom s Europskog kupa.

FNC 32 u Osijeku održava se 20. lipnja, a vi ga možete pratiti putem platforme VOYO

No, kruna njegove dosadašnje karijere svakako je naslov prvaka u regionalnoj Arena Golden Fight organizaciji, gdje je u kategoriji do 71 kilograma osvojio pojas prošlog prosinca. Taj uspjeh dodatno je podigao njegov status i potvrdio da pripada samom vrhu. Njegovi rezultati nisu plod slučajnosti, već dugotrajnog procesa i konstantnog napretka, što dokazuje i nagrada "LIONS CLUB" za najuspješnije studente Sveučilišta J. J. Strossmayera, čime je pokazao izvrsnost i izvan ringa.

FNC debi protiv motiviranog Rumunja

Sada je vrijeme za novi iskorak. Bilandžićev prvi nastup u FNC-u bit će po kikboksačkim pravilima, ali u MMA kavezu i s malim rukavicama, što borbi daje dodatnu dimenziju atraktivnosti. Protivnik će mu biti Rumunj Emi Lupascu, borac kojeg je FNC-ova publika već imala priliku upoznati. Lupascu je u veljači ove godine hrabro prihvatio meč protiv ubojitog Andreja Kedveša na "short notice", no borba je završila porazom za samo 49 sekundi. Rumunj je bez sumnje motiviran pokazati se u boljem svjetlu, ali čeka ga iznimno težak zadatak. Posebno intrigira činjenica da se Bilandžić za ovaj meč priprema upravo s Kedvešom, što mu daje jedinstven taktički uvid. Osječku publiku stoga čeka istinski spektakl.