Osijek čeka spektakl: Kad je Argentinac posljednji put bio u kavezu, ostvario je nokaut večeri

Dvorana Gradski vrt u Osijeku bit će poprište još jednog borilačkog spektakla u režiji FNC-a. Među brojnim imenima koja će 20. lipnja ući u kavez, posebno se ističe ono Argentinca Laureana Staropolija.

Bivši UFC-ov borac i nekadašnji policajac, poznat pod nadimkom "Pepi", tražit će svoju drugu pobjedu u FNC-u protiv Jakuba Bahníka, a njegov put do Osijeka priča je o odricanju, velikim pobjedama i teškim porazima.

Od policijske odore pa do oktogona

Staropoli je svoj borilački put započeo kao osmogodišnjak trenirajući taekwondo. Ipak, ključni trenutak dogodio se kada je kao tinejdžer gledao borbe UFC legende Randyja Couturea, što ga je sa 17 godina potaknulo da se u potpunosti posveti mješovitim borilačkim vještinama (MMA). Prije nego što je sport postao njegov jedini poziv, Staropoli je gradio karijeru u sasvim drugačijem okruženju - radio je kao policajac. Ta disciplina i čvrstina stečena na ulici zasigurno su mu pomogle u profesionalnoj karijeri koju je započeo 2013. godine. Boreći se uglavnom na priredbama u Južnoj Americi, brzo je izgradio impresivan omjer od sedam pobjeda i samo jednog poraza, što mu je osiguralo poziv iz snova - ugovor s najjačom svjetskom MMA organizacijom, UFC-om.

Uspon i pad pod UFC-ovim svjetlima

Debi u oktogonu dogodio se u idealnom trenutku, u studenom 2018. na UFC-ovoj priredbi u njegovu rodnom Buenos Airesu. Pred domaćom publikom, Staropoli je sudačkom odlukom svladao Hectora Aldanu u borbi koja je proglašena borbom večeri, donijevši mu i vrijedan financijski bonus. Vrhunac UFC karijere uslijedio je šest mjeseci kasnije u Rio de Janeiru, kada je pobijedio legendarnog Brazilca i bivšeg izazivača za titulu, Thiaga Alvesa. Činilo se da je argentinska zvijezda na putu prema vrhu velter kategorije. Međutim, uslijedio je težak period i niz od četiri poraza. Borci poput Muslima Salikhova i Tima Meansa pokazali su se kao preveliki zalogaji. U meču protiv Meansa imao je i problema s padanjem vage, što je bio znak da su potrebne promjene. Krajem 2021. godine, nakon poraza od Jamieja Picketta, UFC ga je otpustio s omjerom od dvije pobjede i četiri poraza.

FNC 32 u Osijeku održava se 20. lipnja, a vi ga možete pratiti putem platforme VOYO

Preporod u Europi

Odlazak iz UFC-a nije slomio njegov duh. Staropoli je novi dom pronašao u Europi, gdje je nastavio brusiti svoje vještine. U francuskoj organizaciji Ares FC osvojio je privremenu titulu prvaka, dok je iskustvo skupljao i u američkom PFL-u. Njegov talent prepoznao je i Fight Nation Championship, a "Pepi" se hrvatskoj publici predstavio na najbolji mogući način. Na priredbi FNC 30 u Zadru, brutalno je nokautirao Waheda Nazhanda atraktivnim kružnim udarcem nogom u glavu, potezom koji je obišao borilački svijet i potvrdio da je riječ o udaraču svjetske klase. S osam nokauta u 14 profesionalnih pobjeda, jasno je da Argentinac u svakom trenutku borbe predstavlja prijetnju.

Nakon zadarskog spektakla, Staropoli se vraća u FNC-ov kavez. U Osijeku ga čeka češki borac Jakub Bahník, u meču koji je ključan za njegove daljnje ambicije u promociji. S bogatim iskustvom s najveće pozornice i razornom snagom u udarcima, bivši policajac ponovno je spreman publici priuštiti nastup za pamćenje.