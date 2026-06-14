Skandal koji trese Norvešku: Dok se princeza bori za život, njenom sinu prijeti sedam godina zatvora

Dok se norveška princeza Mette-Marit (52) bori za život čekajući transplantaciju pluća, njezina obitelj proživljava najteže trenutke u modernoj povijesti.

U ponedjeljak ujutro njezin sin Marius Borg Høiby (29) dočekat će presudu Okružnog suda u Oslu. Iz zatvorske ćelije, putem videoveze, saznat će hoće li zbog optužbi za čak četiri silovanja završiti iza rešetaka na više od sedam godina.

Time će se zaključiti proces u kojem se Marius suočava s čak 40 točaka optužnice, koje on većinom poriče, piše BBC.

Teško razdoblje za kraljevsku obitelj

Cijeli slučaj odvija se u iznimno teškom razdoblju za kraljevsku obitelj. Zdravstveno stanje Mariusove majke ozbiljno je narušeno te je prije nešto više od tjedan dana stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća. Liječnici su poručili kako to znači da pacijentica ima tek oko godinu dana života.

Unatoč bolesti, princeza Mette-Marit je zajedno sa suprugom posjetila sina u zatvoru. Javnost suosjeća s bolesnom princezom, koja sada diše uz pomoć nazalne kanile i otkazala je sve angažmane. No, gorak okus ostao je zbog ranijih otkrića o njezinom trogodišnjem prijateljstvu s pokojnim američkim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Mučni detalji optužnice

Tijekom suđenja, koje je završilo prije gotovo tri mjeseca, budući norveški kralj i kraljica držali su se podalje od sudnice. Princ Haakon pokušavao je balansirati između podrške Mariusu i razumijevanja za žene koje svjedoče u postupku.

Četiri žene koje su optužile Mariusa za silovanje uspjele su zadržati anonimnost, a sud je zabranio objavu njihovih fotografija. Tužiteljstvo tvrdi da su se silovanja dogodila dok su žene spavale ili bile onesposobljene nakon prethodnog dobrovoljnog spolnog odnosa.

No, sud je odlučio da se anonimnost ne odnosi na bivšu djevojku i poznatu influencericu Noru Haukland, za koju Marius poriče da ju je zlostavljao, udarao i gušio.

Priznao dio optužbi

Od ukupno 40 točaka optužnice, tužiteljstvo traži osuđujuću presudu za njih 39. Brojne točke odnose se na psihičko i fizičko zlostavljanje bivših djevojaka. Nekoliko optužbi tiče se žene koja je u medijima postala poznata kao "žena iz Frognera", po otmjenoj četvrti Osla u kojoj živi.

Marius je djelomično priznao nanošenje teških tjelesnih ozljeda i zlostavljanje u njezinom slučaju, ali poriče "seksualno uznemirujuće snimanje" nje ili bilo koje druge žene bez pristanka.

Među optužbama koje je priznao su trgovanje s 3.5 kilograma marihuane, vožnja bez dozvole, nesavjesna vožnja te jedna točka za kršenje mjere zabrane prilaska.

Budući da će presudu u ponedjeljak slušati putem videoveze, malo je vjerojatno da će se ponoviti drama s početka suđenja, kada je pred sucima briznuo u plač. Tada je svoj ispad opravdao činjenicom da je u javnosti poznat kao "mamin sin".

Budućnost monarhije pod upitnikom

Marius Borg Høiby imao je samo četiri godine kada mu se majka udala u kraljevsku obitelj. Iako nikada nije imao službenu kraljevsku titulu, odrastao je pred očima javnosti uz svoju polubraću i polusestre - nasljednike krune.

Danas, s 29 godina i suočen s izglednom dugogodišnjom zatvorskom kaznom, dječak kojeg je nacija nekada zvala "Mali Marius" postao je teret koji je bacio golemu sjenu na budućnost norveške monarhije. Kralj Harald (89) i kraljica Sonja nemoćni su pred kaosom koji je zahvatio njihovu obitelj, a obnova narušenog ugleda morat će pričekati neke bolje dane.