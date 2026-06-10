Sin norveške princeze u zatvoru, a ona vodi bitku za život: Dramatično joj se pogoršalo

Marius Borg Høiby (29), sin norveške kraljevne Mette-Marit (52), ostat će u pritvoru dok čeka presudu za niz teških kaznenih djela, uključujući četiri optužbe za silovanje, izvijestili su lokalni mediji u srijedu, pozivajući se na odluku žalbenog suda. Iako je okružni sud u Oslu prvotno odobrio njegovo puštanje na slobodu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja majke, tužiteljstvo je uložilo žalbu, a viši Žalbeni sud Borgarting preinačio odluku, navodeći da i dalje postoji visok rizik da Høiby počini nova kaznena djela ako bude pušten, priopćila je javna norveška radiotelevizija.

Høiby je u pritvoru od 1. veljače i na sudu je emotivno molio za slobodu, izražavajući bol što je zatvoren dok je njegova majka tako ozbiljno bolesna. Želio je ostatak pritvora do izricanja presude provesti u kraljevskoj rezidenciji Skaugum, kako bi obitelj bila zajedno, no ni taj prijedlog nije odobren. Njegova obrana najavila je da se neće žaliti na posljednju odluku, čime je bitka za privremenu slobodu završena.

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Princezina borba za dah

Dok se pravna drama oko njezina sina odvijala, zdravstveno stanje kraljevne Mette-Marit dramatično se pogoršalo. Princezi je još 2018. godine dijagnosticirana rijetka i neizlječiva plućna fibroza, bolest koja uzrokuje stvaranje ožiljaka na plućnom tkivu i progresivno otežava disanje. Zbog bolesti je godinama morala smanjivati svoje kraljevske dužnosti, a nedavno je palača potvrdila da je njezino stanje postalo kritično te je stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća.

Kralj Harald, njezin svekar, otvoreno je priznao ozbiljnost situacije. "Ona je ozbiljno bolesna, u to nema sumnje. Mislim da je to vrlo tužno", izjavio je novinarima. Njezin suprug, krunski princ Haakon, također je izrazio duboku zabrinutost. "Princeza je teško bolesna i smatram da se njezino stanje u posljednje vrijeme znatno pogoršalo. Svakodnevno koristi kisik, što donekle pomaže, ali očito nije zadovoljavajuće rješenje", rekao je princ, koji je zbog majčine bolesti morao skratiti i službeni put. U javnosti se princeza pojavljivala s nazalnom kanilom spojenom na prijenosni uređaj s kisikom, što je vidljiv znak njezine teške borbe.

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Sjena teških optužbi

Paralelno s obiteljskom krizom, Marius Borg Høiby suočava se s jednim od najopsežnijih sudskih procesa posljednjih godina u Norveškoj. Na teret mu se stavlja čak 39 kaznenih djela, a najteže su četiri optužbe za silovanje žena, koje su, prema navodima tužiteljstva, spavale ili bile bez svijesti, navodi BBC. Optužnica također uključuje obiteljsko nasilje nad bivšom djevojkom, kršenje zabrane prilaska, posjedovanje droge i druge prekršaje. Høiby je priznao krivnju za neke od lakših točaka optužnice, poput posjedovanja droge i nasilničkog ponašanja, ali odlučno negira optužbe za silovanje. Tužiteljstvo za njega traži kaznu zatvora od sedam godina i sedam mjeseci.