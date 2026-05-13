SLOBODNO SE KRETAO /

Bolna ispovijest Epsteinove žrtve: 'Silovao me je tri godine dok je bio u kućnom pritvoru'

Foto: CHANDAN KHANNA/AFP/Profimedia

13.5.2026.
21:17
Tesa Katalinić
Jedna od žrtava Jeffreyja Epsteina prvi je put javno svjedočila kako ju je pokojni seksualni prijestupnik zlostavljao dok je bio u kućnom pritvoru zbog podvođenja maloljetnice. 

Žena, predstavljena samo imenom Roza, svjedočila je s nizom drugih žrtava na saslušanju koje su organizirali demokrati u Zastupničkom domu SAD-a, piše BBC.

Rekla je da ju je, kao tinejdžericu,  iz Uzbekistana regrutirao Epsteinov suradnik i modni agent Jean-Luc Brunel, koji joj je obećao manekensku karijeru.

"Potjecala sam iz financijski nestabilne obitelji i bila sam idealna meta za manipulaciju", kazala je tijekom emotivnog svjedočenja.

Epstein izlazio iz kućnog pritvora

Roza je upoznala Epsteina u njegovoj kući u West Palm Beachu dok je on bio u kućnom pritvoru. Tada joj je ponudio ulogu u svojoj zakladi "Florida Science Foundation".

Epstein se tada nalazio u kućnom pritvoru zbog podvođenja maloljetnice te je bio registriran kao seksualni prijestupnik. No, umjesto stroge kazne, sustav mu je omogućio nevjerojatne povlastice. Mogao je napuštati pritvor na 16 sati dnevno, šest dana u tjednu, pod izlikom rada u svojoj zakladi.

Upravo u tom razdoblju, u njegovoj kući na Floridi, započeo je Rozin horor.

"Jednog me dana njegova maserka pozvala u njegovu sobu gdje me Jeffrey prvi put seksualno zlostavljao. Sljedeće tri godine bila sam izložena neprestanom silovanju", rekla je Roza na saslušanju.

Izvješće koje su u utorak objavili demokratski članovi nadzornog odbora otkrilo je da mu je kontroverzna nagodba, koju je 2008. dogovorio njegov odvjetnik, omogućila da "nastavi sa svojim aktivnostima zlostavljanja i trgovine ljudima još gotovo desetljeće".

Ministarstvo pravosuđa objavilo njezino ime

Roza je rekla da se zbog Epsteinovog zlostavljanja tijekom kućnog pritvora "pravda činila nemogućom", ali je na kraju smogla hrabrosti potražiti pomoć.

Međutim, rekla je da je ponovno traumatizirana nakon što je njezino ime slučajno objavljeno u Epsteinovim dosjeima koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa. 

"Dok su bogati i moćni ostali zaštićeni zacrnjenim dijelovima dokumenata, moje ime je objavljeno. Sada mi se javljaju novinari iz cijelog svijeta. Ne mogu živjeti bez stalnog straha i opreza. Mogu samo zamisliti kakve će dugoročne posljedice ta 'pogreška' imati na moj život", poručila je Roza.

Američko ministarstvo pravosuđa ranije je priopćilo da "vrlo ozbiljno shvaća zaštitu žrtava" te da je uklonilo dio dokumenata povezanih s Epsteinom nakon što su žrtve upozorile da su zbog loše anonimizacije kompromitirani njihovi identiteti. Naveli su da su propusti nastali zbog "tehničke ili ljudske pogreške". 

Na saslušanju je putem snimljene poruke svjedočila i druga Epsteinova žrtva Maria Farmer. Rekla je da je Epsteinovo zlostavljanje prijavila još 1996. godine te optužila policiju i druge institucije da godinama nisu reagirale. "Vlada mora početi govoriti istinu", poručila je.

