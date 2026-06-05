Liverpool spremio 120 milijuna eura za tinejdžera, ali to možda neće biti dovoljno

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Evo kojeg igrača Florentino Perez želi platiti 150 milijuna eura, mnogi će ostati u čudu
Liverpool kreće u rekonstrukciju ekipe
Liverpool ovoga ljeta kreće u veliku rekonstrukciju. Nakon što je doveden novi trener, Andoni Iraola naslijedio je Arnea Slota, Redsi spremaju dolazak igračkih pojačanja.
Prva želje im je sjajni 19-godišnji ofenzivac RB Leipziga Yan Diomande, za kojeg su spremni platiti čak 120 milijuna eura.
Diomande se smatra jednim od najtalentiranijih ofenzivaca na svijetu. Prvi kontakt između klubova je navodno uspostavljen, no ponuda još nije poslana.
Liverpool se za potpis mladog ofenzivca bori s PSG-om i Leipzig ga ne namjerava pustiti za manje od 120 milijuna, a odšteta bi mogla biti i veća.
Transfermarkt Diomandeovu vrijednost procjenjuje na 90 milijuna eura.