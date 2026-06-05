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Liverpool spremio 120 milijuna eura za tinejdžera, ali to možda neće biti dovoljno

Liverpool spremio 120 milijuna eura za tinejdžera, ali to možda neće biti dovoljno
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Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

Liverpool kreće u rekonstrukciju ekipe

5.6.2026.
12:52
M.G.
Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia
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Liverpool ovoga ljeta kreće u veliku rekonstrukciju. Nakon što je doveden novi trener, Andoni Iraola naslijedio je Arnea Slota, Redsi spremaju dolazak igračkih pojačanja.

Prva želje im je sjajni 19-godišnji ofenzivac RB Leipziga Yan Diomande, za kojeg su spremni platiti čak 120 milijuna eura.

Liverpool spremio 120 milijuna eura za tinejdžera, ali to možda neće biti dovoljno
Foto: motivio/imago sportfotodienst/Profimedia

Diomande  se smatra jednim od najtalentiranijih ofenzivaca na svijetu. Prvi kontakt između klubova je navodno uspostavljen, no ponuda još nije poslana.

Liverpool se za potpis mladog ofenzivca bori s PSG-om i Leipzig ga ne namjerava pustiti za manje od 120 milijuna, a odšteta bi mogla biti i veća.

Transfermarkt Diomandeovu vrijednost procjenjuje na 90 milijuna eura.

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