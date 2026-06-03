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SJAJNI ŠPANJOLAC /

Sve je dogovoreno: Evo tko bi trebao postati novi trener Liverpoola

Sve je dogovoreno: Evo tko bi trebao postati novi trener Liverpoola
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Foto: Graham Hunt/ProSports/Shutterstock Editorial/Profimedia

U protekloj sezoni vodio je Bournemouth s kojim je osvojio šesto mjesto u engleskom prvenstvu i time izborio plasman u Europsku ligu

3.6.2026.
9:59
Hina
Graham Hunt/ProSports/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Engleski velikan Liverpool postigao je usmeni dogovor sa španjolskim stručnjakom 43-godišnjim Andonijem Iraolom, koji treba postati novi trener kluba s Anfielda, objavili su britanski mediji.

On će na trenerskoj klupi naslijediti Nizozemca Arnea Slota, koji je dobio otkaz nakon što su "Redsi" završili na petom mjestu Premier lige sa 25 bodova manje od prvaka Arsenala

Iraola će potpisati dvogodišnji ugovor s Liverpoolom, a službena objava da preuzima "Redse" očekuje do kraja tjedna. Španjolski trener preferira kratkoročne ugovore, kakve je imao dok je vodio ciparski AEK iz Larnace, španjolske klubove Mirandes i Rayo Vallecano, te Bournemouth, s kojim je u protekloj sezoni osvojio šesto mjesto u engleskom prvenstvu i time izborio plasman u Europsku ligu. 

Španjolski strateg želi da mu se u Liverpoolu pridruže i njegovi pomoćnici dok je bio trener BournemouthaTommy Elphick i Shaun Cooper.

LiverpoolPremier League
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