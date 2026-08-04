Otkriveni detalji eksplozije u kući u Bosiljevu: 'Sve se zatreslo, kao da je potres'

Snažna eksplozija jučer poslijepodne potresla je područje općine Bosiljevo.

U kući je došlo do detonacije nakon što je 20-godišnjak rukovao najvjerojatnije improviziranom eksplozivnom napravom ili eksplozivom vojnog podrijetla, pri čemu je zadobio ozljede opasne po život.

Prema dosad utvrđenim informacijama Policijske uprave karlovačke, eksplozija se dogodila 3. kolovoza u 17.52 sati u dnevnom boravku obiteljske kuće na području općine Bosiljevo.

U kući bio s ocem i bratom

Kako doznaje Radio Mrežnica, u trenutku eksplozije u kući su bili otac i dvojica sinova. Susjedi koji su čuli eksploziju opisali su je kao stravičnu, od koje se sve zatreslo, kao da je potres.

Dvadesetogodišnjak koji je aktivirao eksplozivnu napravu zadobio je teške tjelesne ozljede opasne po život, te je helikopterom Hitne prebačen u zagrebačku bolnicu.

Teško je ozlijeđen i otac (62), dok je drugi sin (22) prošao s lakšim ozljedama. Obojica su zbrinuta u karlovačkoj bolnici.

Policija nastavlja očevid

Od siline eksplozije došlo je do velikog oštećenja drvene kuće.

Na mjestu događaja policijski službenici proveli su dio očevida, a bili su prisutni i djelatnici Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb.

Policija će danas nastaviti očevid uz prisutnost protueksplozijskog tima, kao i daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja – uključujući podrijetlo eksplozivne naprave i način na koji je došlo do njezine aktivacije.