Sopić noć prije utakmice s Dinamom prijavio dva Hrvata koja su tek stigla u klub

Nakon infarktne utakmice i preokreta protiv Thuna, Dinamo nastavlja svoj europski put. U trećem pretkolu Lige prvaka ih čeka litavski Kauno Žalgiris kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić.

Dinamo prvu utakmicu igra u 20 sati na domaćem terenu i tražit će pobjedu s kojom bi lakše putovao u Litvu sljedećeg tjedna. Trener Željko Sopić pred ovu utakmicu doveo je Anthonyja Kalika, veznog igrača koji je nedavno napustio Hajduk te Gabrijela Debeljuha, hrvatskog napadača koji je veliki trag ostavio u Rumunjskoj.

Iako se zbog njihovih kasnih dolazaka spekuliralo da neće konkurirati za utakmicu s Dinamom, Željko Sopić ih je na vrijeme prijavio i bit će u konkurenciji za utakmicu na Maksimiru.

Foto: Screenshot/UEFA

"Debeljuh je jednom trenirao s nama, Kalik je u ponedjeljak došao u hotel. Donijet ćemo najbolju odluku za klub i litavski nogomet", rekao je Sopić dan prije utakmice, ali je ipak prijavio obojicu za utakmicu i iskoristio pravilo da se do 23.59 dan prije utakmice mogu prijaviti dva nova igrača. S popisa su otpali litavski veznjak Tautvydas Burdzilauskas te slovenski napadač Haris Kadrič.

S obzirom na to da su vrlo kratko u klubu, ne očekujemo Debeljuha i Kalika u prvoj postavi, mogući su ulasci s klupe, a veća je vjerojatnost da ćemo ih vidjeti u uzvratu u Litvi.