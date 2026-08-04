FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KONKURIRAJU /

Sopić noć prije utakmice s Dinamom prijavio dva Hrvata koja su tek stigla u klub

Sopić noć prije utakmice s Dinamom prijavio dva Hrvata koja su tek stigla u klub
×
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dinamo prvu utakmicu igra u 20 sati na domaćem terenu

4.8.2026.
9:19
Sportski.net
Davor Puklavec/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nakon infarktne utakmice i preokreta protiv Thuna, Dinamo nastavlja svoj europski put. U trećem pretkolu Lige prvaka ih čeka litavski Kauno Žalgiris kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić.

Dinamo prvu utakmicu igra u 20 sati na domaćem terenu i tražit će pobjedu s kojom bi lakše putovao u Litvu sljedećeg tjedna. Trener Željko Sopić pred ovu utakmicu doveo je Anthonyja Kalika, veznog igrača koji je nedavno napustio Hajduk te Gabrijela Debeljuha, hrvatskog napadača koji je veliki trag ostavio u Rumunjskoj.

Iako se zbog njihovih kasnih dolazaka spekuliralo da neće konkurirati za utakmicu s Dinamom, Željko Sopić ih je na vrijeme prijavio i bit će u konkurenciji za utakmicu na Maksimiru. 

Sopić noć prije utakmice s Dinamom prijavio dva Hrvata koja su tek stigla u klub
Foto: Screenshot/UEFA

"Debeljuh je jednom trenirao s nama, Kalik je u ponedjeljak došao u hotel. Donijet ćemo najbolju odluku za klub i litavski nogomet", rekao je Sopić dan prije utakmice, ali je ipak prijavio obojicu za utakmicu i iskoristio pravilo da se do 23.59 dan prije utakmice mogu prijaviti dva nova igrača. S popisa su otpali litavski veznjak Tautvydas Burdzilauskas te slovenski napadač Haris Kadrič.

S obzirom na to da su vrlo kratko u klubu, ne očekujemo Debeljuha i Kalika u prvoj postavi, mogući su ulasci s klupe, a veća je vjerojatnost da ćemo ih vidjeti u uzvratu u Litvi.

Dinamožalgirisželjko SopićLiga PrvakaAnthony Kalik
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike