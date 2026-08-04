FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SKOČI BOMBU /

Osvanule snimke Modrića u Zadru: Pogledajte kako je kapetan proveo ljetovanje

Osvanule snimke Modrića u Zadru: Pogledajte kako je kapetan proveo ljetovanje
×
Foto: Screenshot/Instagram/volimhrvatsku

Modrić se opuštao u Zadru, a društvenim mrežama kruže snimke Modrićevog kupanja

4.8.2026.
8:56
Sportski.net
Screenshot/Instagram/volimhrvatsku
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nakon odmora od Svjetskog prvenstva stigao je na pripreme Milana u Australiju.

U Perthu je Modrić bio pravi hit. Dočekali su ga brojni navijači, a Luka je dijelio autograme i fotografije okupljenim navijačima. Prije dolaska na pripreme u Australiju, Luka je bio hit i u Hrvatskoj. Uspio je između Svjetskog prvenstva i priprema za novu sezonu uloviti nekoliko slobodnih dana koje je proveo na hrvatskoj obali.

Naravno, Modrić se opuštao u Zadru, a društvenim mrežama kruže snimke Modrićevog kupanja u moru i skakanja s visoke skakaonice. 

 

 

 

 

Modrić je u Milan stigao prošle sezone nakon 13 godina u Real Madridu, u prvoj je sezoni za Rossonere odigrao 37 utakmica. s hrvatskom je reprezentacijom odigrao posljednje veliko natjecanje, ali još nije jasno odredio hoće li ostati odigrati još pokoju oproštajnu utakmicu pod novim izbornikom Slavenom Bilićem.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike