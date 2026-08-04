Osvanule snimke Modrića u Zadru: Pogledajte kako je kapetan proveo ljetovanje

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nakon odmora od Svjetskog prvenstva stigao je na pripreme Milana u Australiju.

U Perthu je Modrić bio pravi hit. Dočekali su ga brojni navijači, a Luka je dijelio autograme i fotografije okupljenim navijačima. Prije dolaska na pripreme u Australiju, Luka je bio hit i u Hrvatskoj. Uspio je između Svjetskog prvenstva i priprema za novu sezonu uloviti nekoliko slobodnih dana koje je proveo na hrvatskoj obali.

Naravno, Modrić se opuštao u Zadru, a društvenim mrežama kruže snimke Modrićevog kupanja u moru i skakanja s visoke skakaonice.

Modrić je u Milan stigao prošle sezone nakon 13 godina u Real Madridu, u prvoj je sezoni za Rossonere odigrao 37 utakmica. s hrvatskom je reprezentacijom odigrao posljednje veliko natjecanje, ali još nije jasno odredio hoće li ostati odigrati još pokoju oproštajnu utakmicu pod novim izbornikom Slavenom Bilićem.