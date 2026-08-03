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Nisu službeno objavljeni, a već su u prodaji: Evo gdje možete nabaviti hrvatski dres

Nisu službeno objavljeni, a već su u prodaji: Evo gdje možete nabaviti hrvatski dres
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Foto: Screenshot/Facebook (FootyHeadlines)

Hrvatska će po prvi put u novim dresovima zaigrati u rujnu u Ligi nacija

3.8.2026.
10:54
Sportski.net
Screenshot/Facebook (FootyHeadlines)
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Hrvatski nogometni savez nedavno je objavio kako je nakon više od četvrt stoljeća promijenio dobavljača opreme. Nema više Nikeove kvačice, od sada Vatreni nose Adidasove pruge.

O tome smo već pisali, kao i o izgledu dresa koji još nije službeno objavljen. No, da je taj izgled ispravan potvrdio je FootyHeadlines. Taj popularni profil na društvenim mrežama bavi se gotovo isključivo dresovima, a sada je objavio kako se novi dres Vatrenih već našao u dućanima, i to u Japanu?!

Dresovi bi uskoro trebali postati i službeni, a hrvatska bi ih reprezentacija trebala nositi već od idućeg okupljanja, kada u rujnu igra protiv Češke u Pragu.

Hrvatska Nogometna Reprezentacija
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