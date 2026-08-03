Nisu službeno objavljeni, a već su u prodaji: Evo gdje možete nabaviti hrvatski dres

Hrvatski nogometni savez nedavno je objavio kako je nakon više od četvrt stoljeća promijenio dobavljača opreme. Nema više Nikeove kvačice, od sada Vatreni nose Adidasove pruge.

O tome smo već pisali, kao i o izgledu dresa koji još nije službeno objavljen. No, da je taj izgled ispravan potvrdio je FootyHeadlines. Taj popularni profil na društvenim mrežama bavi se gotovo isključivo dresovima, a sada je objavio kako se novi dres Vatrenih već našao u dućanima, i to u Japanu?!

Dresovi bi uskoro trebali postati i službeni, a hrvatska bi ih reprezentacija trebala nositi već od idućeg okupljanja, kada u rujnu igra protiv Češke u Pragu.