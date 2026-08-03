Real Madrid u problemima: Transfer velike zvijezde na čekanju zbog sukoba agenata?

Iako su gotovo svi, pa i Fabrizio Romano, potvrdili kako je transfer Yana Diomandea u Real Madrid "gotova stvar", on je naišao na neočekivani problem.

Naime, dvije agencije trenutno vode "rat" oko talentiranog Bjelokošćanina i dok se on ne završi, transfer ne može biti zgotovljen. Problem je nastao kada se agencija Maxidel, koju vodi bivši nogometaš Max Gradel, žalila FIFA-i jer je transfer u Real Madrid dogovorila agencija RocNation, a ne oni. Maxidel smatra kako je Diomande njihov igrač budući da su ga oni doveli u RB Leipzig iz Leganesa, a isto mišljenje ima i RB Leipzig, koji je Maxidelu dao prava pregovora.

No, pregovore s Realom obavljao je RocNation, agencija koja je u vlasništvu Jay Z-ja. Tu je odluku donio sam Diomande, a sve je rezultiralo sukobom koji FIFA mora riješiti prije nego što transfer bude okončan.

Ovaj naizgled malen problem može imati velik utjecaj na sam transfer jer prilikom transfera igrača dio odštete ide i posredniku, odnosno menadžerskoj agenciji, pa i ne čudi da su sve strane zainteresirane da se ovo riješi što prije. Sada je na FIFA-i da to i učini.