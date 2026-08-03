Poznato glumačko lice u novom hitu: znate li koga u seriji 'IQ 160' glumi omiljena Ankica Dobrić

Obitelj kao sigurna luka

Iako je Marina iznimno sposobna na poslu, gdje s Ramljakom rješava slučajeve poput sumnjivog samoubojstva ili otmice djece, njezin privatni život je kaotičan. Kao samohrana majka, svakodnevno se bori s izazovima odgoja, a nerazjašnjeni nestanak njezinog bivšeg partnera Borne Horvata prije 15 godina dodatna je sjena koja se nadvija nad njezin život. U tim trenucima, ključnu ulogu igra njezina obitelj koja joj pruža prijeko potrebnu podršku. Upravo je lik njezine majke, Nele Kapov, jedan od stupova na koje se Marina oslanja. Kroz tu sporednu, ali iznimno važnu ulogu, gledatelji dobivaju uvid u pozadinu glavne junakinje i snagu koja joj pomaže da prebrodi sve životne i profesionalne prepreke.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Povratak omiljene glumice

Ljubitelje domaćih serija posebno je razveselila vijest da ulogu Marinine majke, Nele Kapov, tumači proslavljena hrvatska glumica Ankica Dobrić. Njezinim angažmanom glumačka postava, koju predvode Dajana Čuljak i Luka Peroš, dobila je dodatnu dimenziju i kvalitetu. Dobrić, poznata po brojnim kazališnim, filmskim i televizijskim ulogama, svojim iskustvom savršeno upotpunjuje priču, donoseći toplinu i mudrost liku koji je Marini emocionalno sidro u kaosu njezine svakodnevice.

Nove epizode Voyo original serije 'IQ 160' gledaj svaki petak na platformi Voyo.