Real za rekordan novac iz Njemačke dovodi veliko pojačanje?

Bjelokošćanin Yan Diomande (19) postat će novi igrač Real Madrida, koji bi mogao za njegov transfer platiti njemačkom RB Leipzigu rekordnih 135 milijuna eura s uključenim bonusima, javlja ESPN.

Njegov osnovni dio njegovog transfera kretat će se između 115 i 120 milijuna eura, a ako se ispune svi bonusi ukupna cifra će se popeti na 135 milijuna i postat će najveći u povijesti Kraljevskog kluba, za osam milijuna eura skuplji od onoga Judea Bellinghama koji je 2023. za 127 milijuna eura stigao u španjolsku prijestolnicu iz Borussije Dortmund.

Diomande je supertalentirani krilni napadač koji se smatra jednim od najvećih talenata na svijetu i ima ogroman potencijal za napredovanje. Njegov transfer predstavlja i veliku promjenu u filozofiji Realovog predsjednika Florentina Pereza koji je, čini se, odustao od kupovine već formiranih superzvijezda za ogromne iznose, već ulaže novac u angažman talentiranih igrača s velikim potencijalom.

Za Diomandeov potpis Real se borio s PSG-om, no Madriđani su navodno u završnici utrke dogovorio sve s RB Leipzigom. Njegov dolazak je ključan za rekonstrukciju momčadi, koju ovoga ljeta provodi trener Kraljevskog kluba Jose Mourinho.

Ovoga ljeta Real je već osigurao dolazak velikih zvijezda poput Marca Cucurelle, Ibrahime Konatéa, Bernarda Silve i Denzela Dumfriesa.