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Turski insajder otkrio koliko je Dinamo ponudio za Livakovića: Predsjednik oštro odgovorio

Turski insajder otkrio koliko je Dinamo ponudio za Livakovića: Predsjednik oštro odgovorio
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Foto: Profimedia

Fenerbahče na njega ne računa u novoj sezoni

27.7.2026.
15:15
Sportski.net
Profimedia
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Dinamo u utorak očekuje druga utakmica protiv Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica u Švicarskoj je završila 1-1 i Dinamo će na domaćem terenu loviti prolaz.

U međuvremenu je Dinamova struka u potrazi za novim vratarom. Saga Dominik Livaković još traje, a ipak su se pojavile neke nove informacije iz Turske. Ono što je sigurno je da je Livaković na prodaju. Fenerbahče na njega ne računa u novoj sezoni i na listi je s još 9 igrača koje će turski klub pokušati prodati.

Riječ je o devetorici igrača koji su stranci stariji od 24 godine i klub ih se želi riješiti. Međutim, nikako ne žele pustiti Livakovića bez pregovora pa je tako turski novinar Sercan Hamzaoğlu otkrio je da je Dinamo poslao ponudu Fenerbahčeu o iznosu od tri milijuna eura. 

 

 

Predsjednik Fenera Aziz na to je rekao: "Zašto ovog čovjeka dajemo za tako nisku cijenu?" Fener, dakle ne želi tako lako prepustiti Livakovića Dinamu i čini se da će zagrebački klub morati poslati jaču ponudu na tursku adresu. Četiri milijuna? Pet? Govorilo se i tim ciframa, a vidjet ćemo koliko je Dinamo spreman izdvojiti.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Dominik LivakovićDinamoFenerbahče
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