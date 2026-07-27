SHNL više nikada neće biti isti: Stigle su promjene koje će ubrzati domaći nogomet

SHNL kakav poznajemo odlazi u povijest! HNS je predstavio promjene koje bi trebale ubrzati nogomet u domaćoj ligi. Riječ je o promjenama u suđenju i primjenjivanju pravila koje smo vidjeli na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu.

"Tijekom trodnevnog tehničkog i kondicijskog seminara uoči početka natjecateljske sezone 2026./27 Sudačka komisija HNS-a, na čelu s predsjednikom Bertrandom Layecom i uz potporu stručnog tima, predstavila je izmjene i dopune Pravila nogometne igre koje stupaju na snagu sljedećega tjedna, kao i tehničke smjernice te očekivanja za predstojeću sezonu", stoji na HNS-ovim stranicama.

IFAB je za nadolazeću sezonu donio izmjene i dopune Pravila nogometne igre koje su fokusirane na suzbijanje krađe vremena, ubrzanja ritma igre i proširenje ovlasti VAR tehnologije. Neka od pravila daju sucima ovlasti kod puštanja prednosti i interpretacije disciplinskih mjera. Nova pravila stupaju na snagu i primjenjuju se u svim natjecanjima HNS-a od ove sezone. Riječ je o ograničavanju vremena za izvođenje prekida. Sudac će odbrojavati pet sekundi kod izvođenja prekida kao što smo vidjeli na SP-u.

Igru će ubrzati i ograničenja kod izmjena. Igrač koji izlazi iz igre mora teren napustiti unutar 10 sekundi od kada se podigne ploča s brojevima igrača. Ako igrač ne napusti teren u tom roku, taj igrač i dalje mora napustiti teren za igru, no njegova momčad nastavlja igru s igračem manje sljedeću jednu minutu, nakon čega novi igrač može ući na teren za igru tek u sljedećem prekidu igre.

Nema više izležavanja i zaustaljanja igre

Što se tiče VAR-a, njemu su ovlasti proširene, očigledno pogrešno dosuđen udarac iz kuta, ako se odluka može promijeniti odmah i bez odgađanja nastavka igre. Velika promjena koja će ubrzati igru u SHNL-u je pružanje pomoći na terenu koje više nije dozvoljeno osim ako nije riječ o težoj ozljedi.

Sudac će igraču koji je potencijalno ozlijeđen ponuditi liječničku pomoć, te ako igrač prihvati pomoć, mora napustiti teren za igru i ostati izvan terena za igru najmanje jednu minutu.

Nadamo se da će se ova nova pravila dosljedno i uspješno primjenjivati jer to bi moglo ozbiljno ubrzati nogomet u SHNL-u koji je na negativnom glasu u Europi kao liga u kojoj se igra sporo, s (pre)malo čiste igre i previše prekida.