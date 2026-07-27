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Hajduk Rijeci krade Dinamovca? 'Bili' ušli u utrku za mladog reprezentativca

Hajduk Rijeci krade Dinamovca? 'Bili' ušli u utrku za mladog reprezentativca
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Foto: Marko Todorov/CROPIX/imago sportfotodienst/Profimedia

Šotiček je u 70 utakmica za Basel upisao sedam pogodaka i sedam asistencija

27.7.2026.
13:05
Sportski.net
Marko Todorov/CROPIX/imago sportfotodienst/Profimedia
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Kako stvari stoje, Marin Šotiček će ovog ljeta napustiti Basel. Mladi hrvatski reprezentativac tražena je roba na tržištu unatoč slabijem učinku u Švicarskoj, a oko njega traje "rat" između nekoliko klubova.

Najprije je za njega bio zainteresiran Widzew iz Łódźa, da bi se potom u utrku uključila i Rijeka. Bivši nogometaš Lokomotive ozbiljno se zainteresirao za ponudu momčadi s Kvarnera, ali sada su "Bijeli" dobili konkurenciju u "Bilima". Naime, Hajduk, koji je već bio zainteresiran za Šotičeka, ponovno je obnovio svoj interes, navode Sportske novosti.

Splićani Baselu nude isti model kao i Rijeka (posudbu s pravom otkupa), a u Šotičeku vide moguće pojačanje za poziciju na kojoj trenutno igra Roko Brajković.

Oko tog posla postoje pak dvije veoma zanimljive crtice. Prva je ta da je Šotiček već bio na radaru momčadi s Poljuda prije samog transfera u Basel, no još je zanimljivije kako je taj transfer propao. Naime, iako su Splićani nudili slične uvjete kao i Švicarci, Šotiček je tu ponudu odmah odbio jer je veliki navijač Dinama.

No, od tada su se stvari promijenile. Šotiček je u Baselu stagnirao, a sada mu opciju za ponovni uzlet nude dva najveća rivala kluba za koji navija. Hoće li putem Kranjčara i Brekala ili Kramarića i Nike Jankovića, tek treba vidjeti.

Jasno, uvijek postoji i opcija C – odlazak u Poljsku ili na neku drugu destinaciju daleko od Lijepe Naše.

Marin ŠotičekNk RijekaHajdukBasel
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