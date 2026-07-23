Rijeka u borbu za Europu kreće protiv kluba u zanimljivoj situaciji

Drugo pretkolo Konferencijske lige 0 Rijeka : 0 Derry

Tekstualni prijenos uživo

Počinje od 20:45

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Rijeka u četvrtak od 20:45 igra svoju prvu službenu utakmicu u novoj sezoni. Bit će to ujedno i povratnički debi Matjaža Keka na klupi Bijelih, a protivnik je momčad Derryja.

Derry je susret s Rijekom izborio porazom u prvom pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu protiv CSKA Sofije. Riječ je o momčadi iz Sjeverne Irske koja se natječe u Premier ligi Republike Irske, gdje je prošlu sezonu završila na drugom mjestu s tri boda zaostatka za prvoplasiranim Shamrock Roversom.

Što se tiče Rijeke, sve već znate. Momčad koja je prošle godine završila na četvrtom mjestu prvenstvene tablice ima novo-staro ime na klupi, a uz Keka se u staro jato vratio i napadač Jakov Puljić, koji je sezonu 2025./26. završio kao drugi strijelac SHNL-a igrajući za Vukovar.

Od novih igrača tu su i Moreno Živković te Ivan Ćubelić, dok su Bijele napustili kapetan Martin Zlomislić, stoper Stjepan Radeljić i vezni igrač Dejan Petrović, uz još nekolicinu rotacijskih igrača.

Ovo će Rijeci biti peti susret protiv momčadi iz Irske, a dosad ima dvije pobjede i dva poraza. Osim protiv Shelbournea (3-1, 1-2), protiv kojeg je igrala prošle sezone, Rijeka je igrala još protiv St. Patrick's Athletica (3-2, 0-1).