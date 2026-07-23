Dugo bio na meti Dinama, a sada bi mogao pojačati Rijeku

Bivši igrač Lokomotive Martin Šotiček gotovo će sigurno ovog ljeta napustiti švicarski Basel, no njegov novi klub zasad nije poznat.

Dvadesetjednogodišnjeg krilnog napadača povezivalo se s poljskim Widzewom iz Łódźa, no pojavila se i opcija povratka kući. Ovog puta to nije Dinamo, koji je Šotičeka nekoliko puta htio dovesti, već Rijeka. Kako piše Telesport, momčad s Kvarnera "zagrizla" je za Šotičeka i već ima plan kako talentiranog veznjaka vratiti u SHNL.

Rijeka bi Baselu ponudila posudbu s opcijom otkupa koja bi bila aktivirana nakon prodaje Tonija Fruka. Sam igrač već je sve dogovorio s poljskim prvoligašem te su ostale samo formalnosti, ali izgleda da ljudi iz Šotičekova tima smatraju kako je odlazak na Rujevicu najbolja opcija za njegovu karijeru pa je sada taj transfer na čekanju, piše Telesport.

Inače, Šotiček je u Basel stigao za tri milijuna eura nakon što je postigao devet golova u 46 utakmica za Lokomotivu. Tada su Švicarci pobijedili Dinamo u utrci za igrača rođenog u slovenskom Novom Mestu, koji je u Baselu podbacio. U 70 nastupa Šotiček je upisao sedam pogodaka i sedam asistencija te su u švicarskom klubu procijenili kako je vrijeme za rastanak.