Kuglice odlučile: Varaždin i Rijeka imali sreće, no pobjeda im donosi dalek put

Ždrijebom za treće pretkolo Konferencijske lige, održanim u četvrtak u Nyonu u 14 sati, saznali smo sve protivnike hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama za europska natjecanja.

Ždrijeb je odlučio. Ako Rijeka prođe Derry City, igrat će protiv pobjednika dvoboja Stjarnan - Ilves. Stjarnan je prošlu sezonu islandskog prvenstva završio na trećem mjestu, a na istom je mjestu Ilves završio u finskom prvenstvu.

Može se reći kako je sreće u ždrijebu imao i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića će, ako uspije izbaciti češki Jablonec, igrati protiv pobjednika dvoboja RFS - Vestri. RFS je klub koji je prošlu sezonu završio na drugom mjestu latvijskog prvenstva, dok je Vestri islandski klub koji je prošle sezone osvojio kup.

Obje hrvatske momčadi će, u slučaju prolaska u treće pretkolo, biti domaćini u prvoj utakmici, koja se igra 6. kolovoza, dok će na uzvratni susret, koji se igra tjedan dana kasnije, 13. kolovoza, morati na dugi put.

Ranije protivnike saznali Dinamo i Hajduk

Ranije su protivnike saznali i Dinamo i Hajduk. Hrvatski će prvak tako, ako prođe švicarski Thun u drugom pretkolu Lige prvaka, igrati protiv pobjednika susreta Klaksvik - Kauno Žalgiris, dok će u slučaju poraza ispasti u treće pretkolo Europske lige, gdje ga čeka poraženi iz dvoboja Víkingur - Hapoel Beer Sheva.

Hajduk pak u slučaju prolaska Pafosa igra protiv Red Bull Salzburga, dok se u slučaju poraza pridružuje Varaždinu i Rijeci u Konferencijskoj ligi, gdje će igrati protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi - Žalgiris.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak, 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.