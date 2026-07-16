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KONFERENCIJSKA LIGA /

Rijeka saznala protivnika u kvalifikacijama za Europu

Rijeka saznala protivnika u kvalifikacijama za Europu
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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prva je utakmica na rasporedu 23. srpnja na Rujevici, dok Rijeka tjedan dana ide na gostovanje.

16.7.2026.
21:54
Sportski.net
Slavko Midzor/PIXSELL
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Rijeka je napokon saznala svog protivnika u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu

Dok su drugi hrvatski predstavnici već znali svoje protivnike u borbi za Europu, Riječani su morali čekati utakmicu CSKA Sofije i Derryja u kvalifikacijama za Europsku ligu.

Ždrijeb je, naime, Rijeku spojio s poraženom momčadi iz tog para, a sada znamo da je to Derry. U prvoj je utakmici CSKA slavio s 3:2, a u drugoj je rezultat bio 2:1 za bugarski klub pa će tako Rijeka igrati protiv Derryja, koji je ispao iz kvalifikacija za Europsku ligu u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Rijeka će prvu utakmicu protiv Derryja igrati 23. srpnja na Rujevici, dok je uzvratni ogled na rasporedu 30. srpnja na stadionu Brandywell u Derryju.

Derry je inače momčad iz Sjeverne Irske, no ligaške utakmice igra u irskoj ligi.

Nk RijekaKonferencijska Liga
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