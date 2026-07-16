Rijeka saznala protivnika u kvalifikacijama za Europu

Rijeka je napokon saznala svog protivnika u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Dok su drugi hrvatski predstavnici već znali svoje protivnike u borbi za Europu, Riječani su morali čekati utakmicu CSKA Sofije i Derryja u kvalifikacijama za Europsku ligu.

Ždrijeb je, naime, Rijeku spojio s poraženom momčadi iz tog para, a sada znamo da je to Derry. U prvoj je utakmici CSKA slavio s 3:2, a u drugoj je rezultat bio 2:1 za bugarski klub pa će tako Rijeka igrati protiv Derryja, koji je ispao iz kvalifikacija za Europsku ligu u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Rijeka će prvu utakmicu protiv Derryja igrati 23. srpnja na Rujevici, dok je uzvratni ogled na rasporedu 30. srpnja na stadionu Brandywell u Derryju.

Derry je inače momčad iz Sjeverne Irske, no ligaške utakmice igra u irskoj ligi.