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ODRŽAN ŽDRIJEB /

Rijeka i Varaždin doznali prve protivnike u Europi

Rijeka i Varaždin doznali prve protivnike u Europi
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Rijeka i Varaždin igrat će prve utakmice 23. i 30. srpnja

17.6.2026.
14:40
Hina
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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U švicarskom Nyonu je održan ždrijeb drugog pretkola UEFA Konferencijske lige, a hrvatski klubovi su saznali koji su im potencijalni protivnici na utakmicama 23. i 30. srpnja.

Rijeka je jedina od hrvatskih klubova bila nositelj i igrat će protiv pobjednika para bugarskog CSKA Sofija i irskog Derrya. Riječani će u prvom dvoboju 23. srpnja biti domaćini na Rujevici. 

Varaždin ide na češke Hradec Kralove, a Varaždinci će prvu utakmicu igrati doma.

Njima se u ovoj fazi može pridružiti Hajduk koji će, ako ispadne od Žiline u drugom pretkolu Europa lige, igrati s poljskim Katowicama. Hajduk će, ako prođe Žilinu, igrati protiv ciparskog Pafosa u drugom pretkolu Europske lige. 

RijekaVaraždinKonferencijska Liga
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