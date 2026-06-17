Rijeka i Varaždin doznali prve protivnike u Europi

U švicarskom Nyonu je održan ždrijeb drugog pretkola UEFA Konferencijske lige, a hrvatski klubovi su saznali koji su im potencijalni protivnici na utakmicama 23. i 30. srpnja.

Rijeka je jedina od hrvatskih klubova bila nositelj i igrat će protiv pobjednika para bugarskog CSKA Sofija i irskog Derrya. Riječani će u prvom dvoboju 23. srpnja biti domaćini na Rujevici.

Varaždin ide na češke Hradec Kralove, a Varaždinci će prvu utakmicu igrati doma.

Njima se u ovoj fazi može pridružiti Hajduk koji će, ako ispadne od Žiline u drugom pretkolu Europa lige, igrati s poljskim Katowicama. Hajduk će, ako prođe Žilinu, igrati protiv ciparskog Pafosa u drugom pretkolu Europske lige.