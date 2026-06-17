Dinamu prijete senzacionalni Švicarci koji su napravili 'čudo nad čudima'

Ždrijeb drugog pretkola Lige prvaka donio je Dinamu potencijalno najopasnijeg protivnika. Švicarski prvak Thun je klub koji je prošle sezone ispisao jednu od najvećih europskih senzacija, a Modre dočekuje kao autsajder koji nema što izgubiti.

Prvaci unatoč nizu od šest poraza

Thun je u prvu ligu ušao kao povratnik čiji je jedini cilj bio ostanak. Umjesto toga, momčad iz malog grada pomela je financijski daleko moćnije divove poput Young Boysa i Basela te osvojila povijesni, svoj prvi naslov prvaka u 128 godina postojanja. Podvigom su osigurali dominantnu igru tijekom većeg dijela sezone, stvorivši nedostižnu prednost. Koliko su bili superiorni, govori i zaista bizaran podatak da su titulu osigurali unatoč porazu 3:8 od Young Boysa, u sklopu niza od šest poraza u zadnjih sedam kola.

Velika razlika

Financijska razlika između klubova je golema. Momčad Thuna prema Transfermarktu vrijedi 28,5 milijuna eura, gotovo triput manje od Dinamove (76,2 milijuna eura). Uspjeh je tim veći jer su sezonu počeli s vrijednošću od samo 16 milijuna, a okosnicu momčadi čine isti igrači koji su izborili promociju. Ne ističu se pojedinci, već kolektiv koji igra agresivan i intenzivan presing. Ipak, nekoliko imena valja izdvojiti. Kapetan Marco Bürki i veznjak Leonardo Bertone donose iskustvo, dok je za golove zadužen makedonski internacionalac Elmin Rastoder, najbolji strijelac kluba s 13 pogodaka. Tu su i talentirani Kastriot Imeri te najskuplji igrač, veznjak Franz-Ethan Meichtry, procijenjen na pet milijuna eura.

Legendarni arhitekt je otišao

Tvorac čuda, klupska ikona Mauro Lustrinelli, nakon sezone iz snova napustio je klub i preuzeo Union Berlin. Protiv Dinama će ih tako voditi novi trener Gian-Luca Privitelli, bivši izbornik švicarske U20 selekcije. Prvi susret igra se na njihovoj Stockhorn Areni, stadionu kapaciteta deset tisuća mjesta, dok ih u uzvratu na Maksimiru čeka potpuno drugačija i užarena atmosfera.