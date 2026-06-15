Gattuso želi zvijezdu Dinama: Spremaju li Plavi veliki posao?

Gennaro Gattuso slaže momčad Lazija za sljedeću sezonu, a kupovna košarica jednim djelom kotrlja se i po HNL travnjacima.

Nakon što nije uspio odvesti Italiju na SP te nakon toga odstupio s mjesta izbornika u sljedeću sezonu ide kao trener Lazija, a kako piše Corriere dello Sport u Rim želi dovesti Luku Stojkovića.

"Danima se spominju imena 'desetki' jer Rino razmišlja o formaciji 4-2-3-1 uz 4-3-3. Dodan je još jedan: Luka Stojković iz Dinama Zagreb. Ovaj 22-godišnji hrvatski svestrani igrač je talentirani ofenzivni vezni igrač, a neki smatraju da mu je budućnost predodređena za kvalitetnog veznog igrača. Igra u formaciji 4-2-3-1 trenera Dinama Maria Kovačevića. Visok je 1,82 m, desnonogi, a vrijednost mu se procjenjuje između 8 i 10 milijuna dolara. Ove godine ukupno je postigao 13 golova i upisao 12 asistencija. Gattuso je stručnjak za HNL, trenirao je Hajduk i uživo proučavao najbolje talente. Stojković je jedan od njih. Lazio ga je također proučavao, suigrač je Sergija Domingueza, španjolskog braniča iz Dinama. Lazio ga je razmatrao kao zamjenu za Gilu, a on i dalje ostaje u igri među središnjim bekovima. Stojković je ofenzivni vezni igrač. U veljači se istaknuo golom u Europskoj ligi. Igralo se doigravanje. Dinamo je, nakon poraza od Genka 0-2 u prvoj utakmici, bio blizu preokreta. Stojković je postigao dva gola, prvi iz penala, za 1-3 udarcem lijevom nogom u gornji kut. Njegova slaba noga. Tada je konačni rezultat bio 3-3, Hrvat je isključen u produžetku, Genk je prošao", napisali su Talijani.

Ostaje za vidjeti hoće li Dinamo pokušati zaustaviti transfer jer bi odlazak Stojkovića za Plave bio dosta velik udarac. Lazio je prvo veliko ime za koje se zna da ga želi dovesti, a povijest nas uči kako će ponuda biti sve više.