Pozirala samo u prozirnoj bijeloj košulji: Laura Prgomet pokazala gdje je napokon našla mir

Laura Prgomet (26), bivša sudionica showa "Gospodin Savršeni", na svom je Instagram profilu podijelila seriju fotografija s odmora u Grčkoj. Objava dolazi mjesec dana nakon incidenta u Dubrovniku zbog kojeg je bila privedena.

Napokon na miru

Uz fotografije s grčkog otoka, kratko je napisala: "podcijenjena kategorija: mir", dajući do znanja da joj je odmor bio prijeko potreban.

Na fotografijama se odmara na ležaljci s knjigom i sjedi na zidiću s pogledom na more. Na svim fotografijama nosi jednostavnu bijelu košulju, a prizori su snimljeni uz prepoznatljivu arhitekturu grčkog otoka.

Podijeljene reakcije pratitelja

Iako je Mikonos poznat po zabavama, Laura ga je prikazala kao mirnu destinaciju za odmor. Reakcije njezinih pratitelja bile su podijeljene. Dok je većina ostavila poruke podrške i komplimente poput "princeza" i "kako si lijepa", bilo je i drugačijih dojmova, a jedan se komentar istaknuo: "Ne znam zašto osjećam tugu iz fotografija".

Iako komentari ispod njezinih objava često budu puni raznih mišljenja, Laura je pokazala kako nakon teškog životnog razdoblja nastoji ponovno uživati u malim stvarima.