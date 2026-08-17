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POSEBNA VEZA /

Boban čestitao rođendan Boysima: 'Vama, zbog kojih imamo Dinamo kakav smo sanjali'

Boban čestitao rođendan Boysima: 'Vama, zbog kojih imamo Dinamo kakav smo sanjali'
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Foto: Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia

Veza između Bobana i Boysa počela je 90-ih, kada je Boban udario milicajca na utakmici protiv Crvene zvezde, a nastavljena je kroz sukob sa Mamićem sve do demokratizacije kluba

17.8.2026.
10:31
Sportski.net
Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia
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Dinamova navijačka skupina Bad Blue Boysi ove godine slavi 40. rođendan, a tom im je prilikom čestitao predsjednik kluba Zvonimir Boban.

"Vama, bez kojih ništa nije isto - već 40 godina nije isto! Vama, koji nikada niste stali voljeti i živjeti plavo - niti jedne sekunde života, niti jedne sekunde bilo koje tekme.

Vama, zbog kojih imamo Dinamo kakav smo godinama sanjali. U tradiciji, u buntu - uvijek svoji, zauvijek Dinamovi! Sretan Rođendan Purgeri! Sretan Rođendan BBB grupo! Dinamo Zagreb prije svega, Dinamo Zagreb iznad svih!", poručio je predsjednik Dinama najvatrenijim navijačima kluba putem društvenih mreža.

Neraskidiva veza

Veza između Zvonimira Bobana i Bad Blue Boysa neraskidiva je i dugotrajna. Počela je još 90-ih, kada je Boban kao kapetan Dinama udario milicajca i stao u obranu Bad Blue Boysa na utakmici protiv Crvene zvezde, a nastavljena je kroz godine sukoba između Dinamovih navijača i Zdravka Mamića. Nakon što je Mamić pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, Boban je bio glasna podrška demokratizaciji kluba, a nakon prvih u potpunosti demokratskih izbora postao je predsjednik Dinama.

Nakon dolaska na funkciju nekoliko je puta zahvalio Boysima na "iznjedrenu" borbe za demokraciju, a također je isticao kako je potrebno imati poštovanje prema Dinamovom sjeveru.

DinamoZvonimir BobanBad Blue Boys
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