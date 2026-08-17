Tko je Dragana Mićalović, glumica koja preuzima potpuno neočekivanu ulogu

Prihvatila je ulogu voditeljice regionalne verzije popularnog dating showa 'Love Island Adria', što predstavlja njezin prvi angažman takve vrste i veliki iskorak iz svijeta glume.

Glumački put obilježen upornošću

Dragana Mićalović dolazi iz cijenjene umjetničke obitelji. Njezin otac Dragan bio je istaknuti glumac, a starija sestra Sloboda Mićalović također je jedna od najpoznatijih glumica u regiji. Takvo nasljeđe za nju nikada nije predstavljalo teret, već odgovornost i poticaj za profesionalni razvoj. Iako je ljubav prema glumi naslijedila od oca, s kojim je otkrila 'čari kazališta i uzbuđenje scene', njezin put nije bio bez prepreka. Nakon što 2015. nije uspjela upisati Fakultet dramskih umjetnosti, nije odustala. Diplomirala je na Fakultetu za kulturu i medije, a glumu je na kraju upisala 2019. na Fakultetu suvremenih umjetnosti, vjerujući da se sve dogodilo u pravo vrijeme.

Foto: RTL

Foto: RTL

Od sporednih uloga do zvjezdanog statusa

Svoju karijeru započela je 2010. godine u tinejdžerskoj seriji 'Priđi bliže'. Veću popularnost stekla je ulogom Kasije u seriji 'Sinđelići', a status jedne od najtraženijih glumica mlađe generacije potvrdila je zapaženim ulogama u popularnim televizijskim serijama 'Istine i laži' i 'Igra sudbine'. Njezin talent prepoznat je i u kazalištu, gdje je za naslovnu ulogu u predstavi 'Ana Karenjina' 2021. godine nagrađena prestižnom nagradom 'Zoranov brk'. Sama za sebe kaže da je izrazito odgovorna osoba i 'control freak', a njezina predanost očituje se i u radnom tempu, gdje dani na setu nerijetko traju i po dvanaest sati. Ta posvećenost, uz neosporan talent, ključ je njezina uspjeha. 'Vjerujem da čovjek treba slijediti svoje snove i ići za onim što želi najiskrenijeg srca i s puno volje, truda i rada', izjavila je.

Foto: RTL

Neočekivani izlazak iz zone komfora

Show, koji će se snimati na Tenerifeu i s emitiranjem krenuti na jesen na platformi Voyo, za nju je potpuni iskorak. Priznala je kako je ponudu prihvatila upravo zato što želi izaći iz svoje zone komfora. Njezin zadatak, kako je najavljeno, neće biti da osuđuje kandidate, već da im bude podrška, rame za plakanje i svojevrsni 'jedini član obitelji' tijekom njihovih turbulentnih ljubavnih uspona i padova u potpunoj izolaciji vile.

Neka i tebe Dragana vodi kroz ljeto života, još uvijek se stigneš prijaviti za Love Island Adria na linku: PRIJAVA.