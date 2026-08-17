Predin o Arsenu: 'Zvao bi usred noći, uvijek govorio što misli, gotovo fizički nije znao lagat'

Neki ljudi ostave trag koji ni godine ne mogu izbrisati. Arsen Dedić jedan je od njih. I danas, jedanaest godina nakon njegove smrti njegove pjesme su dio glazbene memorije brojnih generacija, dok uspomene njegovih prijatelja otkrivaju i onu drugu stranu velikog umjetnika - čovjeka osebujnog humora, britkog jezika i nevjerojatne iskrenosti.

Jedan od onih koji su ga poznavali upravo takvog bio je Zoran Predin. Njihovo prijateljstvo bilo je ispunjeno glazbom, razgovorima, humorom i iskrenošću, a Predin se i danas s posebnom toplinom prisjeća njihova odnosa. Nakon Arsenova odlaska odlučio je dio njegova opusa približiti novoj publici kroz projekt "Zoran pjeva Arsena", a u razgovoru za naš portal otkrio je kakav je Arsen bio kada bi se ugasila svjetla pozornice, čime ga je najviše nasmijavao i koje uspomene na njega i danas nosi sa sobom.

Foto: Privatna arhiva/Zoran Predin

Danas je točno 11 godina od odlaska vašeg velikog prijatelja Arsena Dedića. Kada danas pomislite na njega, koja vam je prva uspomena koja se pojavi – neki razgovor, druženje, koncert ili možda neka potpuno privatna situacija?

Naši noćni telefonski razgovori. Ponekad bi me zvao usred noći, da podjeli komentar na neki događaj, koji ga je oduševio ili naljutio. To drugo je bilo češće. Pa bi onda uslijedio vrhunski kritički osvrt, pun njegovog humora, koji bi me potpuno razbudio. Arsen je bio vrlo duhovit. Njegove su primjedbe i dan danas žive.

Vi ste s Arsenom bili prijatelj i suradnik desetljećima, a zajedno ste snimili i album "Svjedoci/Priče". Što je bilo ono što vas je toliko povezivalo i zbog čega je vaše prijateljstvo trajalo sve te godine?

On je u meni otkrio mlađeg kolegu, a ja u njemu starijeg brata. Bili smo ludi na isti način. Najveći kompliment mi je bio komentar Petra Pece Popovića u filmu Praslovan, kad je rekao, da talent prepoznaje talent.

Foto: Privatna arhiva/Zoran Predin

Nakon njegove smrti odlučili ste njegovim pjesmama udahnuti novi život kroz projekt "Zoran pjeva Arsena". Koliko vam je bilo teško prvi put stati pred publiku i pjevati pjesme čovjeka koji vam je bio toliko blizak?

Imao sam veliku tremu, jer nisam znao kako će njegova najvjernija publika reagirat na moje gypsy swing aranžmane. No, ispalo je odlično. Album je bio 2020. godine najprodavaniji album Croatia Recordsa, a koncerti u regiji i šire su uvijek puni. Pogotovo mlađa publika danas otkriva Arsena kroz naše verzije i koncerte. To me čini sretnim.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Arsen je bio poznat po specifičnom humoru, ironiji i britkom jeziku. Kakav je bio Arsen kada se ugase reflektori – kakav je bio prijatelj i čovjek kojeg javnost možda nije imala priliku upoznati?

Arsen je bio osoba koja gotovo fizički nije znala lagat. U životu bi si uštedio puno neprijatnih situacija, da je preskočio neki komentar ili da je svoju izjavu upakirao u neke ljepše riječi. No, to ne bi bio on. Kod njega si mogao biti sto posto siguran, da će ti uvijek reći ono što misli o tebi ili o tvojoj pjesmi.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Postoji li neka Arsenova pjesma koju danas posebno teško izvodite jer vas odmah vrati u neko zajedničko vrijeme ili razgovor? I mijenja li se vaš odnos prema njegovim pjesmama kako godine prolaze?

Kako godine prolaze, njegove su pjesme sve bolje i bolje. Aktualna pop muzika za oči s onomatopejskim refrenima, Arsenove pjesme diže na pijedestal vječitih. Čast mi je pjevati ih.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Arsen je otišao prije jedanaest godina, ali njegove pjesme i dalje žive, a vi ih i danas izvodite. Što mislite, zbog čega Arsenova glazba ne stari i što je ono što će nove generacije u njegovim pjesmama uvijek moći prepoznati?

Pjesničku vještinu. Izbor tema, originalne melodije, prepoznatljiv stil, specifičan humor i plemenita erotika su glavni aduti njegove poetike. Kvaliteta je uvijek moderna.