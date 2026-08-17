Potrošila gomilu novca na izgled, a nije ni slutila gdje je problem: 'Da sam ranije znala'

Jedna majka odlučila je podijeliti svoje iskustvo s nedijagnosticiranim autizmom kako bi prekinula stigmu koja prati ovo stanje, a njezina priča otkriva duboku povezanost između mentalnog zdravlja, slike o sebi i pritiska društvenih normi.

Danielle Bryce, 44-godišnjakinja iz Južnog Yorkshirea u Engleskoj, majka je sedmero djece i autorica sadržaja na internetu koja je svoj život posvetila podizanju svijesti o kasnoj dijagnozi autizma. Kroz svoj sadržaj redovito dijeli iskustvo o tome kako je njezino stanje godinama utjecalo na njezin izgled i samopoštovanje, vodeći je putem ekstremnih estetskih zahvata u potrazi za prihvaćanjem koje nikada nije osjećala.

Godine borbe s tjeskobom i tjelesnom dismorfijom

Bryce je za medije otkrila kako je opsesija filerima za usne i obraze, gustim umjetnim trepavicama i povećanjem grudi rezultirala troškom od 22.000 funti, što je otprilike 26.000 eura. Njezina vanjština postala je bojno polje na kojem je pokušavala pobijediti unutarnje demone.

"Mizila sam apsolutno sve na sebi", priznala je. "Ne sjećam se vremena kada se nisam osjećala nesigurno. Vjerojatno je sve počelo još u školi, kada sam prvi put počela primjećivati da sam drugačija od ostalih."

Godinama se borila s tjelesnom dismorfijom, teškom tjeskobom i suicidalnim mislima. Kako bi se nosila s tim osjećajima, uzimala je lijekove protiv tjeskobe i išla na terapije, ali ništa nije donosilo trajno olakšanje. Osjećaj nepripadanja i duboko nezadovoljstvo vlastitim tijelom samo su se pojačavali.

"Kada sam ušla u tridesete, bila sam zaista nesretna i počela sam trošiti novac na operacije", podijelila je svoju priču. "Imala sam goleme usne, filere u obrazima i čeljusti. Bilo je to smiješno, izgledala sam suludo. Sjećam se da sam se sramila svojih zubi jer sam imala blagi preklop. Kad god bih se smijala, ruke su mi uvijek bile preko usta. Ugradila sam prevelike implantate u grudi i sada zbog njih patim od bolova u leđima. Mrzim ih. Sjećam se da sam ih stalno isticala. Željela sam da me ljudi gledaju i misle 'kako dobro izgleda'."

Dismorfija i nelagoda koju je osjećala u vlastitoj koži tjerali su je da nosi tešku šminku svaki put kad bi izašla iz kuće, što je, kako kaže, privlačilo pozornost muškaraca, ali joj nije donosilo unutarnji mir.

Dijagnoza koja je promijenila sve

Preokret se dogodio 2024. godine. Jednoj od njezinih kćeri dijagnosticiran je autizam, a nakon što se i sama podvrgnula testiranju, Danielle je otkrila da i ona ima isto stanje. Ta spoznaja bila je ključ koji je otključao desetljeća zbunjenosti i patnje. Ubrzo nakon toga, odlučila je otopiti filere i prigrliti prirodniji izgled.

"Osjetila sam apsolutno olakšanje kada sam dobila dijagnozu. Plakala sam", ispričala je. "Samosuosjećanje je ono što dobijete dijagnozom. Samo sam željela ponovno biti ja. Morate naučiti tko ste zapravo, jer ste se toliko dugo skrivali iza maske da više ne znate gdje maska završava, a gdje vi počinjete."

Svoju je dijagnozu nazvala početkom procesa "skidanja maske", oslobađanja od naučenih ponašanja i društvenih očekivanja koja je godinama pokušavala ispuniti.

Njezina priča služi kao snažan podsjetnik da vanjski izgled često skriva unutarnje borbe te da je razumijevanje vlastitog uma prvi korak prema istinskom prihvaćanju. "Voljela bih da sam ranije znala za autizam i ADHD. Moj život bi izgledao potpuno drugačije i to bi me poštedjelo mnogih poteškoća", zaključila je. "Razumjeti vlastiti um je sloboda."

POGLEDAJTE GALERIJU