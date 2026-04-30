Otac dvojice autističnih sinova otvoreno: 'Tugujem za roditeljstvom kakvo sam zamišljao'

James Hunt, otac i poznati zagovornik za prava osoba s autizmom, javno je podijelio svoje intimno iskustvo odgoja dvojice sinova s autizmom, opisujući tugu za roditeljskim putem kakav je nekoć zamišljao. Njegova priča, ispričana s bolnom iskrenošću, odjekuje i u Hrvatskoj, gdje se tisuće obitelji suočavaju sa sličnim izazovima u sustavu koji im često ne pruža dovoljnu podršku.

Hunt, koji svoj obiteljski život dokumentira na Instagram profilu @storiesaboutautism, otvoreno govori o osjećajima koji prate roditelje djece s teškoćama, a o kojima se rijetko govori – tuzi, krivnji i osjećaju gubitka zamišljene budućnosti.

Sve ono što smo mislili da ćemo raditi

Mnogi budući roditelji imaju jasnu sliku o tome kako će njihovo roditeljstvo izgledati, bilo da se radi o odlascima na nogometne utakmice, satove baleta ili zajedničkom igranju videoigara. No stvarnost je često drukčija, a to je i slučaj Jamesa Hunta iz Essexa.

U razgovoru za podcast "CBeebies Parenting Helpline" James je objasnio kako se nosio s "tugovanjem" za roditeljskim iskustvom koje je očekivao, istovremeno osjećajući i snažan teret krivnje.

"Definitivno sam se osjećao prilično tužno zbog svih stvari za koje sam mislio da ih nećemo raditi. Kao otac dvojice dječaka, zamišljao sam da ćemo ići gledati nogomet, igrati ga u parku, putovati i slaviti velike rođendane", rekao je. "To su sve bile stvari koje oni nisu željeli raditi i s kojima su se mučili. Zbog toga sam bio tužan. Gledajući unatrag, mogu reći da je to svojevrsni proces tugovanja."

Dodao je kako je riječ "tugovanje" mnogima teška jer je povezuju isključivo sa smrću, no naglašava da se može tugovati zbog različitih gubitaka u životu. "Nisam baš pričao o tome, pogotovo ne s prijateljima. Imao sam osjećaj da moram ići na posao, ponašati se kao da je sve u redu, a onda doći kući i dati sve od sebe."

Suočavanje s krivnjom i kompleksnom svakodnevicom

Obiteljska situacija Huntovih dodatno je složena. Njegov mlađi sin Tommy je neverbalan, što donosi dodatne izazove. James i njegova supruga Charlotte donijeli su tešku odluku o razdvajanju te se o sinovima, Judeu i Tommyju, brinu odvojeno zbog njihovih vrlo različitih i kompleksnih potreba. Unatoč tome, uspjeli su zadržati pozitivan i funkcionalan odnos u suroditeljstvu.

Na pitanje voditelja podcasta je li ikada krivio sebe, s obzirom na to da je i sam neurorazličit, James je odgovorio potvrdno.

"Da, naravno. Mislio sam da se ne bi ovako ponašao da mu je netko drugi otac. Da ne bi bio toliko uzrujan i da se ne bi borio svaki dan. Mislio sam da bi netko drugi bio bolji roditelj. Grozno je to i pomisliti, a kamoli prolaziti kroz to mjesecima", priznao je. "Sada više ne mislim tako. Znam da sam dao sve od sebe i da smo učinili sve što smo mogli. Ipak, u teškim danima, ti se osjećaji znaju vratiti."

Izazovi roditeljstva i u Hrvatskoj

Iskustvo Jamesa Hunta nije usamljeno. I u Hrvatskoj se roditelji djece s autizmom često suočavaju s tugom za zamišljenim roditeljstvom, istovremeno se boreći s predrasudama i nedostatkom sustavne podrške. Prema dostupnim podacima, u Hrvatskoj je registrirano oko 6.900 osoba s poremećajima iz spektra autizma, od čega je gotovo 3.700 djece i mladih do 19 godina.

Stručnjaci i udruge već godinama upozoravaju da su obitelji često prepuštene same sebi kada je riječ o koordinaciji terapija i obrazovanja. Rana intervencija, ključna za razvoj djece s autizmom, nije jednako dostupna u svim dijelovima zemlje. Unatoč pozitivnim inicijativama poput programa "Kutija podrške" Saveza udruga za autizam Hrvatske, i dalje se čeka na izradu nacionalnog plana za autizam koji bi osigurao sustavnu i kontinuiranu podršku.

Iako je roditeljstvo djece s autizmom ispunjeno brojnim izazovima, priče poput Jamesove naglašavaju važnost otvorenog razgovora o tuzi i krivnji. Takva iskrenost pomaže u razbijanju stigme i otvara prostor za veće razumijevanje i podršku, pokazujući roditeljima da u svojim najtežim trenucima nisu sami.

