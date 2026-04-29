Neprestano gubljenje na težini skrivalo strašnu dijagnozu: 'Nemam još puno vremena'

Emilie Cullum, 36-godišnja majka troje djece, mislila je da je uzrok njezinih teških mučnina pokvareno mlijeko koje je pojela sa žitaricama za doručak. No, stvarna dijagnoza bila je daleko strašnija - njezin želudac je djelomično paraliziran, zbog čega doslovno gladuje na smrt.

Sve je počelo u studenom 2024. godine kada je Emilie počela povraćati nedugo nakon doručka. Kako nije imala drugih simptoma, poput povišene temperature, pretpostavila je da je mlijeku istekao rok. Međutim, povraćanje se nastavilo idućih deset dana, nakon čega je potražila pomoć na hitnom prijemu. Liječnici su tada posumnjali na Crohnovu bolest.

Šokantna istina: Djelomično paraliziran želudac

Kako se njezino stanje nije poboljšavalo te je i dalje imala problema s hranjenjem i povraćanjem, ova vlasnica estetske klinike u veljači 2025. godine odlučila se za privatne konzultacije kod specijalista. Tek su tada detaljni testovi otkrili pravi uzrok njezinih tegoba: gastropareza, kronično stanje koje znači da joj je želudac djelomično paraliziran i ne može pravilno probavljati hranu.

Zbog nemogućnosti unosa hrane, Emilie je do ljeta 2025. godine drastično smršavjela. Njezina tjelesna težina pala je s 53 na samo 29 kilograma. Zbog nemogućnosti debljanja, britanski zdravstveni sustav (NHS) stavio ju je na palijativnu skrb.

"Kad sam posjetila specijalista, rekao mi je: 'Boli vas želudac, a ne rebro'. Dodao je: 'Vaš želudac je potpuno slomljen i ništa ne prolazi kroz njega'. Tada sam dobila dijagnozu. U početku sam bila dobro jer sam mislila da se to može popraviti, ali onda sam gubila sve više i više kilograma, a ljudi su počeli komentirati", ispričala je Emilie.

Tijekom boravka u bolnici, liječnici su je upozorili na ozbiljnost situacije. "Rekli su mi da, ako ne dobijem na težini, u suštini sam 'prisilno' anoreksična i da mi vjerojatno nije ostalo više od godinu dana", dodala je.

Utrka s vremenom za obitelj

Unatoč teškoj dijagnozi, Emilie i dalje radi kako bi uzdržavala obitelj. Njezini prijatelji pokrenuli su humanitarnu akciju kako bi joj omogućili privatno liječenje i dali joj više dragocjenog vremena s djecom.

"Pomisao da moram napustiti svoju djecu je stravična, to je nezamislivo", kaže ova majka iz St. Albansa u Hertfordshireu.

Prošlog ljeta ugrađena joj je trajna sonda izravno u crijevo, pomoću koje je uspjela dobiti oko 6,5 kilograma, no njezina težina je stagnirala. Sada prikuplja sredstva za privatni tretman totalne parenteralne prehrane (TPN), koji hranjive tvari dostavlja izravno u krvotok. Da bi se kvalificirala za tretman, mora dosegnuti težinu od 42 kilograma, a trenutno ima samo 33,5.

Ako bi se odlučila za TPN tretman putem javnog zdravstva, morala bi provesti tri mjeseca u bolnici, odvojena od obitelji. Zato njezini bližnji prikupljaju novac kako bi joj omogućili liječenje kod kuće.

"Teško je, djeca odrastaju, a mi smo mislili da ćemo imati sve te godine pred sobom. Vjenčali smo se mladi i jednostavno nije ispalo tako. Ne želim ići u bolnicu znajući da nemam puno vremena i ne provoditi ga s obitelji", iskrena je Emilie, koja je u braku s 41-godišnjim učiteljem golfa Kyleom Cullumom.

