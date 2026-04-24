Znate li što je FGF 21 gen i što kontrolira? Saznajte što su pokazala najnovija istraživanja

Znanstvenici sa Sveučilišta u Oklahomi otkrili su hormon koji, čini se, potiče proces mršavljenja i suzbija pretilost.

Nova studija, objavljena u časopisu Cell Reports, koristila je miševe kako bi identificirala prirodni hormon pod nazivom FGF21 (fibroblastični faktor rasta 21). Prema priopćenju sveučilišta, čini se da ovaj hormon djeluje tako što šalje signale regiji mozga uključenoj u metabolizam i regulaciju apetita, istoj onoj na koju ciljaju popularni GLP-1 lijekovi.

Naime, FGF21 je važan metabolički hormon kojeg primarno izlučuje jetra, a djeluje kao ključni regulator metabolizma glukoze i lipida (masti) te energetske ravnoteže u tijelu. On potiče osjetljivost na inzulin, povećava potrošnju energije i poboljšava metabolizam lipida, što ga čini važnim faktorom u borbi protiv metaboličkih bolesti.

Razina FGF21 se povećava tijekom posta, gladovanja ili prehrane s malo ugljikohidrata, pomažući tijelu da se prilagodi nedostatku hrane te također, smanjuje želju za slatkim i alkoholom. Iako je sam FGF21 protein (hormon), o njemu "uputu" nosi istoimeni gen u našoj DNK.

Izvješća kažu je FGF21 već uključen u razvoj lijeka za liječenje steatohepatitisa povezanog s metaboličkom disfunkcijom (MASH), što je oblik masne bolesti jetre.

FGF21 šalje signale mozgu

Voditelj studije, Matthew Potthoff, doktor znanosti, profesor biokemije i fiziologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Oklahomi i zamjenik ravnatelja Centra za dijabetes Harold Hamm pri Sveučilištu u Ohiju, rekao je da je studija pokazala kako hormon šalje "signale" u donji stražnji dio mozga.

"U našim prethodnim istraživanjima otkrili smo da FGF21 šalje signale mozgu, a ne jetri, ali nismo znali u koji točno dio mozga", napisao je.

"Mislili smo da ćemo otkriti kako signale šalje hipotalamusu (koji je uvelike uključen u regulaciju tjelesne težine), pa smo bili jako iznenađeni kad smo saznali da signal ide u stražnji dio mozga, za koji se vjeruje da je mjesto djelovanja GLP-1 analoga", dodao je.

Moždani krug koji stoji iza ovih metaboličkih prednosti, čini se, djeluje tako što "posreduje u učincima hormona FGF21", što je proces koji se također može povezati s nuspojavama poput gastrointestinalnih problema i, u nekim slučajevima, gubitka koštane mase.

"Nadamo se da će identificiranje specifičnog kruga pomoći u stvaranju ciljanijih terapija koje su učinkovite, ali bez negativnih nuspojava", istaknuo je Potthoff.

Hormoni FGF21 i GLP-1 djeluju različito

Hormoni FGF21 i GLP-1 djeluju različito, iako ciljaju isto područje mozga, navode istraživači. Dok GLP-1 smanjuje unos hrane putem apetita, FGF21 povećava brzinu metabolizma, trošeći energiju i potičući gubitak težine.

Potthoff je izrazio nadu u novi lijek na bazi FGF21 koji bi mogao ciljati i na gubitak težine i na MASH, napominjući kako su potrebne dodatne studije za istraživanje ovog potencijala.

Dr. Peter Balazs, specijalist za hormone i mršavljenje koji radi u New Yorku i New Jerseyju, rekao je da ovo otkriće otvara mogućnost "izravnog" ciljanja brzine metabolizma, umjesto oslanjanja isključivo na restrikciju kalorija.

"Ipak, ovo je pretklinička studija na miševima koja koristi modele pretilosti izazvane prehranom, što nije u potpunosti relevantno ili slično kroničnim metaboličkim adaptacijama kod pretilosti kod ljudi", izjavio je za Fox News Digital.

FGF21 se kod ljudi ponaša drugačije nego kod miševa, jer pretile osobe imaju višu razinu tog hormona u krvi, navodi Balazs. To otvara pitanje koliko bi tretmani temeljeni na FGF21 zapravo bili učinkoviti.

'Pretilost povećava šansu za prijelome'

"Postoje i važni klinički razlozi za zabrinutost, poput onoga mogu li analozi hormona FGF21 uzrokovati nuspojave kao što su probavne smetnje i gubitak koštane mase, što je posebno rizično jer pretilost već sama po sebi povećava šansu za prijelome. Studija ne objašnjava kako bi se ti problemi mogli riješiti", upozorio je.

Rana ispitivanja na ljudima pokazala su "skroman gubitak težine" između pet i osam posto, prema Balazsu, što je "manje impresivno" u usporedbi s prosječnim gubitkom težine od 15 posto kod GLP-1 tretmana. Također je nejasno može li tijelo s vremenom razviti toleranciju na FGF21, što bi moglo smanjiti njegovu učinkovitost pri dugotrajnoj uporabi.

"Studija je lijep prvi korak prema alternativnim biokemijskim putevima za liječenje pretilosti. Međutim, klinička primjena zahtijevat će ispitivanja sigurnosti koja uključuju praćenje gustoće kostiju, zajedno s potvrdnim podacima na ljudima", istaknuo je Balazs.

