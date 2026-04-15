Pokazalo istraživanje: Ljudi su prijavili pet ključnih nuspojava injekcija za mršavljenje

Revolucionarna studija identificirala je neke od najčešće prijavljenih nuspojava popularnih injekcija za mršavljenje. Istraživanje je pokazalo da gotovo polovica korisnika lijekova iz skupine GLP-1 agonista doživljava određene probleme, uključujući i one koji dosad nisu bili u fokusu kliničkih ispitivanja.

Injekcije za mršavljenje, koje sadrže GLP-1 (glukagonu sličan peptid-1) agoniste, posljednjih su godina doživjele ogroman rast popularnosti. Ovi lijekovi oponašaju prirodni crijevni hormon koji regulira razinu šećera u krvi i apetit, a dokazali su se kao vrlo učinkoviti u liječenju dijabetesa i potpori pri gubitku kilograma. Dostupni su u obliku injekcija, no kao i svi lijekovi, nose rizik od nuspojava.

Najnovija studija, objavljena u časopisu Nature Health, koristila je umjetnu inteligenciju za analizu objava na društvenim mrežama kako bi otkrila nuspojave koje pacijenti sami prijavljuju, a koje možda nisu zabilježene u kliničkim ispitivanjima. Istraživači su pregledali više od 400.000 objava na Redditu od gotovo 70.000 korisnika koji su raspravljali o lijekovima poput semaglutida i tirzepatida.

Od ukupno 67.008 korisnika Reddita koji su naveli da koriste ove lijekove, njih 43,5 posto opisalo je barem jednu nuspojavu.

"Neke od nuspojava koje smo pronašli, poput mučnine, dobro su poznate, što pokazuje da naša metoda prepoznaje stvarne signale. Manje poznati simptomi su tragovi koji dolaze izravno od pacijenata, a kliničari bi na njih mogli obratiti pozornost", izjavio je glavni autor dr. Sharath Chandra Guntuku sa Sveučilišta u Pennsylvaniji.

Foto: Shutterstock

Najčešće prijavljene nuspojave

Među najčešće prijavljenim nuspojavama bile su probavne smetnje, što je već poznato i regulatornim agencijama. Međutim, analiza je otkrila i neke nove obrasce, javlja Mirror.

Mučnina (36,9 posto) Umor (16,7 posto) Povraćanje (16,3 posto) Zatvor (15,3 posto) Proljev (12,6 posto)

Autori studije dodali su: "Značajno je da su se reproduktivni simptomi (na primjer, menstrualne nepravilnosti) i tegobe povezane s temperaturom (na primjer, zimica i valunge) pojavili kao neprepoznati potencijalni učinci".

"Ovi nalazi naglašavaju zabrinutost pacijenata koja nije dovoljno obuhvaćena trenutnim uputama o lijeku ili kliničkim ispitivanjima. Analiza društvenih mreža velikih razmjera može nadopuniti tradicionalnu farmakovigilanciju otkrivanjem novih sigurnosnih signala i proširivanjem razumijevanja sigurnosnog profila GLP-1 RA u stvarnom svijetu", istaknuli su.

POGLEDAJTE GALERIJU

