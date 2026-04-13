Jednostavan trik koji pomaže da istopite više kilograma: 'Ovo donosi najbolje rezultate'

Pojednostavljivanje prehrane redovitim konzumiranjem istih obroka i održavanjem dosljednog unosa kalorija može potaknuti mršavljenje, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Health Psychology. Znanstvenici su otkrili da su ljudi koji su se 12 tjedana pridržavali predvidljivih rutina hranjenja izgubili više kilograma od onih koji su jeli raznolikije obroke.

Voditeljica studije, dr. Charlotte Hagerman iz Oregon Research Institutea u SAD-u, rekla je: "Održavanje zdrave prehrane u današnjem prehrambenom okruženju zahtijeva stalan trud i samokontrolu. Stvaranje rutina oko prehrane može smanjiti taj teret i učiniti da su zdravi izbori automatski".

U istraživanje je bilo uključeno 112 odraslih osoba s prekomjernom težinom ili pretilošću, od kojih se tražilo da vode detaljne dnevnike prehrane. Bilježili su sve što su pojeli putem mobilne aplikacije i svakodnevno se vagali, piše Express.

Istraživači su potom procijenili koliko je strukturirana bila prehrana svake osobe analizirajući kalorijsku stabilnost (koliko je dosljedan bio njihov unos kalorija) i dijetalno ponavljanje (koliko su često bilježili iste obroke i međuobroke).

Zdrave navike su ključ mršavljenja

Oni koji su često jeli istu hranu izgubili su u prosjeku 5,9 posto svoje tjelesne težine, u usporedbi s 4,3 posto među onima koji su jeli raznovrsniji obrok.

Održavanje zdrave težine značajno smanjuje rizik od kroničnih bolesti, uključujući dijabetes tipa 2, bolesti srca, moždani udar i određene vrste raka. Istraživači su naglasili da njihova studija ne može dokazati da su dosljedne prehrambene navike razlog zašto su neki ljudi izgubili više kilograma. Međutim, rekli su da nalazi sugeriraju da pojednostavljenje izbora hrane i stalan unos kalorija mogu pomoći ljudima da održe zdrave navike.

"Kad bismo živjeli u zdravijem prehrambenom okruženju, mogli bismo potaknuti ljude da imaju što više raznolikosti u svojoj prehrani", rekla je dr. Hagerman.

"Međutim, naše moderno prehrambeno okruženje previše je problematično. Umjesto toga, ljudi bi mogli postići najbolje rezultate s repetitivnijom prehranom koja im pomaže u dosljednom donošenju zdravijih izbora, čak i ako pritom žrtvuju dio nutritivne raznolikosti", istaknula je.

